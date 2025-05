Ara es desvetlla el gran anunci de la Rebe després del final de 'Los Gipsy Kings'

Rebeca Jiménez, més coneguda com La Rebe, fa un pas endavant i torna a posar-se davant de les càmeres per explicar un dels moments més importants de la seva vida. La protagonista de 'Los Gipsy Kings' torna a estar embarassada del seu segon fill. La Rebe ha decidit trencar el seu silenci amb un format propi a Mitele, on comparteix en exclusiva cada detall d'aquest emocionant procés.

Sota el títol 'El meu embaràs', aquest docureality mostra una Rebe completament sincera i propera, que s'obre a la seva audiència sense filtres. "Ho explicaré tot", anuncia amb rotunditat, deixant clar que no hi ha secrets en aquesta nova etapa. El programa, ja disponible, recorre cada pas des que La Rebe descobreix el seu embaràs fins al naixement del nadó, passant per moments tan personals com la primera ecografia, l'elecció del bressol i les seves pors com a mare.

La Rebe ha volgut que el seu públic formi part d'aquesta experiència des de dins. "M'acompanyareu", afirma, convidant tothom a seguir de prop aquesta història real, emotiva i plena d'anècdotes familiars. I és que, com no podia ser d'una altra manera, el seu entorn més proper també forma part del viatge: el seu marit José Navarro, el seu fill, i figures molt estimades com Marisol, Susi Jiménez i Graciela apareixen en moments clau plens d'emoció i humor.

| Mediaset

La Rebe reconeix que no va ser fàcil prendre la decisió d'explicar-ho tot, però alguna cosa dins seu la va impulsar. Després de mesos d'absència, la seva reaparició arriba acompanyada d'una veritat que feia temps que guardava. Als seus 24 anys, ha admès que va tenir dubtes i pors sobre aquesta nova maternitat: "Pensava que se m'escaparia el tren, ja en són 24 anys".

Tot i les seves ganes de donar-li un germanet al seu fill, no sospitava res. Els primers símptomes la van descol·locar fins al punt de recórrer a Siri a la recerca de respostes. Com en qualsevol història que porti el segell de 'Los Gipsy Kings', no falten els girs inesperats: des de la reacció al test positiu fins a una curiosa profecia feta pel seu pastor, tot forma part d'aquesta experiència única.