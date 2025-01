La confessió de Ricard Ustrell sobre els vetos amb la qual es compara amb Broncano

En els últims mesos, la televisió espanyola ha estat marcada per una polèmica que ha posat sota el focus les dinàmiques de competència entre programes. Especialment després de les acusacions de David Broncano cap a Pablo Motos per presumptes maniobres per assegurar-se exclusives a 'El Hormiguero'. En aquest context, Ricard Ustrell, presentador de 'Col·lapse' a TV3, ha compartit la seva visió sobre el tema en una entrevista concedida al Diari ARA.

Durant la conversa, Albert Om va plantejar una pregunta directa a Ricard Ustrell. "Jo et vaig sentir dir, com insinuant, que t'havia passat el mateix", en referència a unes declaracions prèvies del presentador català sobre situacions similars.

Ricard Ustrell no va esquivar el tema i va reconèixer que aquestes pràctiques són comunes en el sector. "Això és una cosa que passa habitualment, no crec que sigui només d'ara ni meu. Però sí que ens hem trobat aquests dos anys que portem fent 'El Matí de Catalunya Ràdio' que existeix una certa dinàmica establerta que hi ha un programa que té prioritat", va afirmar.

| 3Cat

El presentador va anar més enllà en assenyalar com aquests vetos afecten la competitivitat dels mitjans. "Quan tu intentes fer altres coses, fins i tot portar el convidat després d'aquest altre programa, s'han exercit vetos directament. És una falta de treball de tot un equip perquè tenim tot el dret del món a ser competitius", afegia.

Malgrat això, Ricard Ustrell ha deixat clar que intenta evitar caure en aquestes dinàmiques, prioritzant la llibertat dels seus convidats: "Que el convidat faci el que vulgui. No entenc que algú veti un convidat en un altre programa. I això passa a Catalunya també".

Així mateix, va destacar que el seu enfocament està en oferir propostes diferents al públic, sense recórrer a prohibicions. "Potser si ha passat per tots els mitjans decideixo no fer-ho perquè ja ha anat a altres llocs, però això no és vetar ningú, és simplement donar-li coses diferents a l'audiència. Una altra cosa és dir que si va a la competència li enfonsarà el disc que ha fet".