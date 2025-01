L'inesperat pal de Valeria Ros a 'Zapeando' des de 'La Revuelta' per ser acomiadada

Valeria Ros ha tornat a 'La Revuelta' amb la seva secció còmica. Ho fa després d'un mes d'absència i la seva entrada al Teatro Gran Vía no ha estat gaire amigable que diguem. La presentadora va començar amb les piles carregades amb un retret cap a Broncano i una explicació sobre la seva sortida de 'Zapeando'.

Ros va reprendre a David Broncano que no guardés a la seva taula el regal que amb tant afecte li va fer: un nadó de joguina. Però l'humorista, com ja és costum, va saber evitar la pregunta i redirigir la conversa. Li va sorprendre preguntant-li sobre la seva sobtada sortida de 'Zapeando' i ella, lluny de fer oïdes sordes, es va pronunciar.

Una conversa entre rialles, però que ha deixat entreveure la situació i el record que la basca guarda del programa de laSexta. A la pregunta del presentador de RTVE, "Zapeando què? Això allà va quedar", Valeria ha respost amb un somriure que no ho està veient: "Doncs no ho estic veient".

"Se't va cancel·lar?", va preguntar Broncano interessat per la seva sobtada sortida. Valeria no ha dubtat a sincerar-se de com se sent: "Em fa una pena horrible, perquè era força divertida. Se'm donava bé".

Lluny de donar més detalls sobre la seva relació amb la cadena de San Sebastián de los Reyes, el que sí que ha volgut reconèixer és que això són coses que passen a la vida: "Cal travessar sots a la vida i tirar endavant".

I ara, la gran incògnita sobre qui ocuparà la seva cadira. Dada que Broncano tampoc ha volgut deixar al tinter. I Valeria tampoc ha dubtat a contestar irònicament entre rialles i aplaudiments: "Com el meu reemplaçament? "Jo crec que no en tinc".

Bromes a part entre aquests dos còmics, la ja excol·laboradora de 'Zapeando' no va dubtar a dedicar unes bones paraules a la que ara ocupa el seu lloc: "Isabel Forner, és la millor".

Malgrat estar obligada a triar entre 'Zapeando' o 'La Revuelta' i la seva evident molèstia amb el seu sobtat adéu a La Sexta, la monologuista no és la primera vegada que parla d'aquest succés. Ja ho va fer el passat mes de desembre quan entre rialles li va replicar a Broncano: "És clar, potser em talleu a mi també".