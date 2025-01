La confessió de Chechu Salgado que dona un gir de 180º al que s'ha vist a 'Valle Salvaje'

Gaspar, personatge de Chechu Salgado, no té més remei que explicar-li a Irene l'intent de suïcidi de Matilde. Aquest dimarts 21 de gener, a les 18:30h, els espectadors poden gaudir d'un nou capítol de 'Valle Salvaje' a La 1. Es tracta de la sèrie protagonitzada per Rocío Suárez de Puga, José Manuel Seda, Marco Pernas o Sabela Arán, entre d'altres.

Recordem que, en el capítol anterior, després d'animar a Julio a intentar recuperar la casa dels Salcedo, Rafael va intentar mediar amb Adriana. Un membre de la Santa Hermandad va arribar a la Casa Gran per investigar l'assassinat de Domingo. És per això que José Luis havia de moure fils per guardar-se les espatlles.

Per la seva banda, Bàrbara va donar un ultimàtum a Sol i la va obligar a explicar-li el seu secret. Mentrestant, Mercedes i Bernardo van fer plans de futur i Isabel va tornar renovada del seu "retir". Adriana va sospitar que Rafael podia ser l'assassí de Domingo.

| RTVE

D'aquesta manera, 'Valle Salvaje' continua sense funcionar en audiències marcant el seu mínim mensual en quota aquest novembre amb un 6,6% i 529.000. Perd quatre dècimes respecte a octubre, encara que puja 30.000 televidents. No obstant això, és la segona sèrie més consumida en diferit a Espanya al novembre amb 241.000 espectadors.

Què passarà en el capítol de dimarts de 'Valle Salvaje'?

En el nou capítol de 'Valle Salvaje',Gaspar, personatge de Chechu Salgado, no té més remei que explicar-li a Irene l'intent de suïcidi que va viure de Matilde. Julio, per la seva banda, s'enfada perquè han interrogat Adriana sense que ell estigués present. Adriana li diu que hauria d'haver-la defensat abans, en lloc de vendre la seva casa i li jura que mai l'estimarà.

Paral·lelament, Bàrbara li explica a Isabel que Sol va matar un home. Més tard, Isabel parla amb Sol i li diu que no la jutja, ja que tots mereixen una segona oportunitat. Finalment, Gaspar amenaça Victoria: si ha mentit amb el tema d'Irene, no li ho perdonarà. Després d'interrogar els habitants de la Casa Gran i la Casa Petita, Don Toribio sembla tenir un clar culpable de l'assassinat de Domingo.