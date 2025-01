Les falses disculpes d'Emma Guilera després del que va passar a 'Valle Salvaje'

Bàrbara, personatge d'Emma Guilera, es disculpa davant de Leonardo. Aquest dijous 30 de gener, a les 18:30h, els espectadors poden gaudir d'un nou capítol de 'Valle Salvaje' a La 1. Es tracta de la sèrie protagonitzada per Rocío Suárez de Puga, José Manuel Seda, Marco Pernas o Sabela Arán, entre d'altres.

Recordem que, en el capítol anterior de 'Valle Salvaje', Adriana va plantar cara a Julio que va acabar avergonyint-se. Mercedes, per la seva banda, va sembrar en el duc la incertesa sobre el preu que va pagar a Toribio per salvar Bernardo. Després de descobrir les intencions de Victoria respecte a Luisa, Adriana es va enfrontar a la seva tia.

Paral·lelament, Bàrbara va rebre la inesperada visita d'Irene i Leonardo. Aquest la va tornar a treure de polleguera i Irene no va trigar a captar l'interès del noble per Bàrbara, que es va veure obligada per Victoria a disculpar-se amb Leonardo. Finalment, Mercedes va fer creure al duc que Toribio la va obligar a lliurar-se a ell per alliberar Bernardo.

| RTVE

D'aquesta manera, 'Valle Salvaje' continua sense funcionar en audiències marcant el seu mínim mensual en quota aquest novembre amb un 6,6% i 529.000. Perd quatre dècimes respecte a l'octubre, encara que puja 30.000 televidents. No obstant això, és la segona sèrie més consumida en diferit a Espanya al novembre amb 241.000 espectadors.

Què passarà en el capítol de dijous de 'Valle Salvaje'?

En el nou capítol de 'Valle Salvaje',Rafael té una altra trobada secreta amb Adriana, mentre Julio s'enfronta al seu pare: no vol els diners de la venda de la casa. Paral·lelament, Bàrbara, personatge d'Emma Guilera, obligada per Victoria, es disculpa davant de Leonardo i Irene la convenç per acceptar una invitació del jove. Gaspar sent gelosia en sorprendre Matilde en companyia d'Atanasio i s'encara amb el metge perquè no s'acosti a ella.

Posteriorment, Irene utilitza Leonardo per generar gelosia en Gaspar, mentre el noble continua traient de polleguera Bàrbara. Més tard, Bernardo queda impactat en descobrir, per José Luis, el xantatge al qual va cedir Mercedes per la seva causa.

Mentrestant, Adriana fa una proposta a la seva tia perquè Luisa es quedi. Sembla tocar una tecla sensible en ella, mentre la pròpia criada agraeix a Pedrito la seva mediació amb Alejo. Finalment, Mercedes continua endavant amb el seu pla i demana ajuda a Victoria.