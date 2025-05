La decisió de Joaquim Climent que dona un gir de 180º al seu futur a 'La Promesa'

Ròmul, personatge de Joaquín Climent, intenta evitar enfrontaments i necessita tenir una conversa amb Emilia. Aquest dimecres 21 de maig a les 18:00h, els espectadors poden seguir gaudint d'un nou capítol de 'La Promesa' a La 1. Es tracta de la sèrie protagonitzada per Arturo Sancho, Manuel Regueiro, Xavi Lock i María Castro.

Recordem que, en el capítol anterior de 'La Promesa', Lisandro es va comportar de manera absolutament menyspreable amb tota la família, que es va veure obligada a callar i aguantar el cop. Leocadia, inesperadament, va prestar ajuda a Manuel respecte al seu negoci, i Toño va tornar disposat a demostrar que era innocent. A més, Eugenia va fer un pas clau: es va instal·lar a l'habitació de Lorenzo.

D'aquesta manera, Leocadia li va fer veure al capità que s'havien de controlar amb Lisandro al palau. Ròmul, animat per Catalina, va demanar disculpes a Pía i aquesta les va acceptar. Lope i Curro van tornar a la joieria i es van trobar amb Esmeralda, que va reconèixer Curro.

| RTVE

En audiències, durant el mes d'abril,'La Promesa' va promigiar un 14% de quota i 1.018.000 seguidors. La sèrie, que va congregar 1,4M d'espectadors únics de mitjana, va liderar la seva franja en tots els capítols. A més, va ser l'opció més vista entre els joves de 13 a 24 anys i adults de 45 anys en endavant i també va liderar en catorze de les disset Comunitats.

Què passarà en el capítol de dimecres de 'La Promesa'?

En el nou capítol de 'La Promesa', Lope i Curro aconsegueixen reunir-se amb Esmeralda, qui els ofereix unes joies molt especials. Després de la conversa, surten del lloc amb una informació tan críptica que no saben ni com manejar. Com lidiar amb Lisandro és el que Martina es pregunta, que segueix sense ser capaç d'aguantar la presència del duc de Carvajal i Cifuentes.

Incapaz de creure's la nova Petra se sent María Fernández, però Samuel es cansa d'això i s'enfronta a la donzella per això. Enfrontaments és el que Ròmul, personatge de Joaquín Climent, intenta evitar i, per això, necessita tenir una conversa amb Emilia. Seriosa es posa la cosa per a la infermera quan Eugenia pren una decisió que portarà de cap a tots els habitants de 'La Promesa'.