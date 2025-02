Les audiències donen la pitjor notícia a Ana Terradillos sobre el seu futur a Telecinco

Males notícies per a Ana Terradillos i l'equip de 'La Mirada Crítica' en el seu tercer dia en emissió. Des de dilluns, amb la tornada d'Ana Rosa Quintana als matins, l'espai ha reduït la seva durada a tan sols una hora. De fet, 'La Mirada Crítica' ha deixat de banda els seus continguts de tertúlia política per ser un programa en el qual es repassen les notícies de la jornada per obrir el dia.

Cal destacar que el programa de Ana Terradillos ha guanyat mitja hora per davant, reduint encara més Informatius Telecinco. No obstant això, aquesta estratègia no ha funcionat en audiències, ja que, en el seu primer dia, es va quedar en un escuet 9,3% i 164.000 televidents. En la seva segona emissió baixava unes dècimes fins al 9% i tan sols 152.000 espectadors.

No obstant això, encara pitjor ha estat la caiguda de l'espai d'Ana Terradillos en el seu tercer dia d'emissió aquest dimecres 5 de febrer. I és que 'La Mirada Crítica' s'ha quedat en un escuet 7% i tan sols 133.000 seguidors. Es tracta d'un resultat molt insuficient per a la franja matinal de Telecinco, que deixa molt en l'aire el seu futur en la graella.

| Mediaset

Cal destacar que 'La Mirada Crítica' no ha tingut el millor teloner, ja que el matinal d'Informatius Telecinco també ha punxat en audiències amb un 6,8% i 91.000 seguidors. En la competència, el morning d''Aruser@s', que arrenca a les 7h, ha funcionat amb un bon 13,1% i 193.000 fidels a laSexta. A més, les Notícies del Matí d'Antena 3 també dupliquen les audiències de 'La Mirada Crítica' d'Ana Terradillos amb un 14,8% i 180.000 en la seva franja completa d'emissió.

No obstant això, la resta del matí ha funcionat amb bons resultats a Telecinco. Just després de 'La Mirada Crítica', 'El Programa de Ana Rosa' ha liderat, encara que baixant sis dècimes més, fins al 14,2% i 336.000 fidels: puja a un 17,9% entre les dones. Per la seva banda, 'Vamos a ver' també ha liderat la seva franja amb un 15,1% i 488.000 seguidors: puja a un 20,3% entre el públic femení.