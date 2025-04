Jesús Cintora continua caient en audiències i marca un nou mínim històric a La 2

Males notícies per a Jesús Cintora i l'equip de 'Malas Lenguas'. El programa d'actualitat política no deixa de caure en audiències a les tardes de La 2. Després de caure per sota del 3% dimecres, dijous la caiguda ha estat més gran, marcant un nou mínim històric.

Recordem que, durant les seves dues hores d'emissió, 'Malas Lenguas' amb Jesús Cintora ofereix una anàlisi detallada de titulars, declaracions i imatges. Utilitza eines de fact-checking combinades amb entreteniment per desmuntar notícies falses. En aquesta cerca d'arguments contra els rumors i la desinformació juga un paper estructural VerificaRTVE, amb la seva pròpia secció.

D'aquesta manera, aquest dijous 24 d'abril, 'Malas Lenguas' ha caigut a mínim històric en audiències amb un 2,4% i 177.000 espectadors. Empitjora en cinc dècimes el seu anterior mínim, marcat el dia anterior, que se situava en un 2,9%. A més, el programa de Jesús Cintora, per primera vegada, està per sota de la mitjana diària de La 2, quatre dècimes, ja que aconsegueix un 2,8% de quota.

| RTVE

Cal destacar que 'Malas Lenguas' no té el millor coixí en audiències, ja que, just abans, 'Documenta2' marca un escuet 1,7% i 116.000 fidels. A la sobretaula, 'Saber y Ganar' (6,5% i 573.000) continua triomfant, mentre que 'Grans documentals' (3,3% i 250.000) continua amb bons resultats. A la franja matinal, el programa 'Culturas2' continua sense funcionar amb un 0,8% i tan sols 18.000 seguidors. No obstant això, el més vist del dia a La 2 continua sent 'Cifras y Letras' amb un gran 5,3% de quota de pantalla i 648.000 televidents en l'access prime time.

En la competència, 'El Diario de Jorge' continua líder de la seva franja en audiències amb un fantàstic 11,8% i 790.000 fidels a Telecinco. Per la seva banda, 'Y ahora Sonsoles' aconsegueix un correcte 10,2% i 702.000 des d'Antena 3. A més, a laSexta, 'Más Vale Tarde' aconsegueix un estupend 7,8% i 530.000 fidels, estant més d'un punt per sobre de la mitjana del canal. Finalment, 'Lo sabe, no lo sabe' amb Xuso Jones, a Cuatro, marca un bon 5,8% i 384.000 seguidors.