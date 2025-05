La confessió de Sabela Arán que dona un gir de 180º al que es coneix a 'Valle Salvaje'

Victoria, personatge de Sabela Arán, admetrà davant un habitant de la Casa Gran que ella va matar la Pilara. Aquest dimarts 13 de maig, a les 16:50h, els espectadors poden gaudir d'un nou capítol de 'Valle Salvaje' a La 1. Es tracta de la sèrie protagonitzada per Rocío Suárez de Puga, José Manuel Seda, Marco Pernas o Sabela Arán, entre d'altres.

Recordem que, en el capítol anterior de 'Valle Salvaje', l'Adriana va decidir plantar cara a Úrsula, que estava descontenta en no seduir en Rafael. L'Atanasio va organitzar una reunió entre en José Luis i la Raimunda per intentar solucionar els problemes entre ells; tanmateix, alguna cosa va alertar la Matilde. La Victoria va arremetre contra la Mercedes pel que va passar davant els Comtes de Castromayor, però aquesta va llançar una dolorosa veritat: no estava a l'altura de la Pilara.

D'altra banda, en Julio va informar sobre la desaparició de Leonardo al duc, que va esclatar, convençut que, des que va posar un peu a la finca, només havia portat maldecaps. A més, la presència de la Santa Germandat a les rodalies del Vall va desfermar tot tipus de dubtes. No obstant això, en Bernardo va començar a sospitar que la Bàrbara podria tenir pistes sobre el parador de Leonardo.

En audiències, durant el passat mes d'abril, 'Valle Salvaje' va aconseguir el seu millor promig mensual en quota i milers en la franja de sobretaula. Per tant, la sèrie va aconseguir un comportament a l'alça setmana a setmana, promigant un 9% quota i més de 7000.000 espectadors. A més, va obtenir la seva millor mitjana mensual fins a la data i el seu rècord històric el dia 23 d'abril (9,9%).

Què passarà en el capítol de dimarts de 'Valle Salvaje'?

En el nou capítol de 'Valle Salvaje', la guerra entre la Victoria i la Mercedes arriba al seu punt més crític i la tensió a la casa gran ja és insuportable. No obstant això, els secrets que envolten la finca són tan perillosos, que en José Luis es veu obligat a mantenir ambdues dones a prop. No obstant això, el que ningú esperava és que la Victoria, personatge de Sabela Arán, admetrà a la Casa Gran que ella va matar la Pilara.

D'altra banda, l'Adriana i l'Úrsula s'enfronten per fi cara a cara. A més, l'Isabel s'ho manega per parlar amb en Pedrito sobre la Luisa i l'Alejo. El nen dubta si ha de guardar el secret davant la dona que ha exercit com una mare, però si ho revela sap que la informació no trigarà a arribar a la Victoria.