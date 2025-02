Les audiències d'ahir donen la pitjor notícia a 'Socialité' sobre el seu futur a Telecinco

'Socialité' segueix vivint un mal moment als migdies del cap de setmana de Telecinco. El programa presentat per María Verdoy i Antonio Santana no aconsegueix enganxar els espectadors. De fet, aquest diumenge 9 de febrer, 'Socialité' s'ha vist àmpliament superat pel seu rival directe en la franja.

I és que, des dels canvis de presentadors i equips fa un any, 'Socialité' no ha fet més que baixar en audiències. El programa, però, no sembla que pugui perillar a la graella de Telecinco. De fet, alguns rumors apunten que la nova directiva no té intenció de tocar més la programació fins que 'El Programa de Ana Rosa' s'assenti al matí.

No obstant això, les audiències de 'Socialité' segueixen sent molt preocupants. Aquest diumenge 9 de febrer, el programa de María Verdoy i Antonio Santana s'ha quedat en un escuet 7,3% i tan sols 493.000 seguidors. Tampoc li ha ajudat la reposició anterior de 'Got Talent', que s'ha quedat en un 6,8% i 261.000 televidents al matí de Telecinco.

| Mediaset

D'aquesta manera, de forma sorprenent, 'Socialité' ha estat superat per 'D Corazón' d'Anne Igartiburu, que ha pujat a un 9,3% de share i 701.000 seguidors a La 1. No obstant això, el lideratge amb molta distància ha estat per a les reposicions de 'La Ruleta de la Suerte', que ha liderat en audiències amb un 17,3% i 1.298.000 des d'Antena 3.

D'aquesta manera, les males audiències de 'Socialité' també han afectat Informatius Telecinco. El noticiari presentat per María Casado i David Cantero, a les 15h, ha estat tercera opció con un 8,7% i 816.000. La posició i la dada de share l'han repetit en l'edició de les 21h, amb 1.141.000 espectadors.

Telecinco tampoc ha tingut millor sort en la resta del diumenge, ja que ha estat tercera amb un 9,4% de quota diària. En prime time, 'Caiga quien caiga' ha caigut a mínim amb un insostenible 6,7% i 821.000 seguidors. A la tarda, 'Fiesta' tampoc ha funcionat amb un 9% i 905.000. Per tant, tan sols ha superat el doble dígit el debat de 'GH DÚO', en late night, amb un 10,5% i 608.000 fidels.