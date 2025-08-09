Tragèdia a Sevilla: mor un jove de 30 anys després d'un tiroteig en ple carrer
El tiroteig va tenir lloc dijous passat i el jove va perdre la vida ahir a l'hospital on va ser ingressat després del tiroteig
El passat dijous 7 d'agost, la tranquil·litat a Las Cabezas de San Juan, una localitat de Sevilla, es va trencar de manera abrupta. Un tiroteig a mitjanit va deixar tres ferits, entre ells, un jove de 30 anys que va rebre un tret al cap. La víctima va ser traslladada a l'Hospital Virgen del Rocío, a Sevilla, on va romandre en estat crític.
Tristament, ahir el centre hospitalari va confirmar la seva defunció. Un altre dels ferits, un home de 50 anys, continua ingressat amb pronòstic greu, però els metges han indicat que està fora de perill. El tercer ferit va ser atès i ja s'està recuperant de les lesions sofertes.
Una baralla que va acabar amb un tiroteig
Segons la Guàrdia Civil, l'origen del succés es troba en una baralla ocorreguda en un bar situat a la plaça Màrtirs del Poble. Allà, membres de dues famílies, una local i una altra d'un municipi proper, es van enfrontar en una discussió que, en un primer moment, semblava que s'havia dissolt.
Tanmateix, mitja hora després, una de les famílies implicades va tornar al lloc. Va ser llavors quan es van produir els trets que van desencadenar la tragèdia. Els agents que van acudir a la zona van trobar tres homes amb ferides d'arma de foc, un d'ells amb impacte al cap.
Els tècnics sanitaris van acudir de seguida al lloc dels fets i van socórrer les tres víctimes del succés. El jove ferit de més gravetat va ser evacuat a l'hospital sevillà, on els metges van lluitar per salvar-li la vida sense èxit.
Es desconeixen les causes que van desencadenar la discussió
En relació amb el cas, el subdelegat del Govern a Sevilla, Francisco Toscano, va informar que ja hi ha un detingut pel tiroteig, d'entre 30 i 40 anys. A més, va explicar que es continua treballant per localitzar les armes utilitzades en l'enfrontament.
Toscano va descartar que el tiroteig estigui relacionat amb una revenja per tràfic de drogues. “S'ha tractat d'una baralla, de la qual no hi ha informació sobre si existeix una rancúnia prèvia”, va declarar, segons recull La Razón.
Per la seva banda, l'alcalde de Las Cabezas de San Juan, José Solano, va demanar tranquil·litat als veïns. També va sol·licitar reforços d'efectius de la Guàrdia Civil, que ja són presents a la localitat. A més, també s'ha augmentat la presència de la Policia Local.
El tràgic desenllaç ha commocionat aquest municipi sevillà, que encara intenta assimilar el que ha passat. Les autoritats insisteixen que la investigació continua oberta i que se continuaran practicant diligències per esclarir tots els detalls del succés.
