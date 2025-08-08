Ensurt a Algesires per un nadó que quasi mor asfixiat a la platja: la policia el salvà
La nena, de 20 mesos, es va salvar gràcies a la ràpida intervenció de dos agents de la Policia Local d'Algesires, Álvaro i Ismael
Un incident aterridor, però amb final feliç, va sacsejar la comunitat d'Algesires ahir, dijous 7 d'agost. I és que una petita de només 20 mesos va estar a punt de morir asfixiada a la platja del Rinconcillo.
Mentre gaudia d'un dia d'estiu amb la seva família, la petita es va empassar accidentalment la closca d'una cloïssa. En qüestió de minuts, la situació es va convertir en una emergència d'alt risc. Afortunadament, la intervenció de la Policia Local li va salvar la vida.
Dos agents de la Policia Local d'Algesires van actuar amb immediatesa
Aquell dia, dos agents de la Policia Local d'Algesires, Álvaro Rey i Ismael Iglesias, patrullaven la zona com a part del Grup de Platges. I, de sobte, van ser alertats per diversos banyistes. Els testimonis els van indicar que un bebè patia dificultats respiratòries greus.
En arribar al lloc, els familiars de la nena els van informar que la menor s'estava ofegant per una obstrucció a les seves vies respiratòries. Davant la situació de desesperació, els dos agents no van dubtar a actuar ràpidament.
Amb una gran professionalitat, van començar a fer la maniobra d'Heimlich, una tècnica que s'utilitza per expulsar objectes que bloquegen les vies respiratòries. Gràcies als seus esforços, la menor va aconseguir expulsar la closca que l'estava asfixiant. La situació, tot i que va ser crítica, es va estabilitzar en un temps rècord gràcies a l'habilitat i la calma dels agents.
Tot va quedar en un gran ensurt per a la petita i la seva família
Després d'estabilitzar la menor, els policies locals van sol·licitar l'ajuda de Creu Roja Espanyola, que proporciona serveis de salvament a les platges d'Algesires. A més, un metge que es trobava a les proximitats també va assistir la nena. Amb l'ajuda d'aquests professionals, la petita va ser atesa de seguida i se li van oferir les cures necessàries.
La família de la menor va expressar el seu agraïment per la intervenció dels agents. “Estem molt agraïts pel que van fer, van salvar la vida de la nostra filla en un moment crític”, va comentar un dels familiars a l'agència Europa Press.
L'alcalde d'Algesires, José Ignacio Landaluce, també va destacar la tasca dels policies locals. L'edil va elogiar la rapidesa i eficàcia de la intervenció i va ressaltar la importància de la formació contínua de la Policia Local. “Una vegada més han demostrat que la seva preparació serveix per salvar vides, i els algesirenys hem d'estar orgullosos de tenir professionals tan capacitats”, va expressar.
Sense cap dubte, l'heroica intervenció dels agents de la Policia Local d'Algesires és un exemple clar de com una resposta ràpida i efectiva pot canviar-ho tot. La família de la petita, així com la comunitat, estan profundament agraïts per la valentia i el professionalisme demostrats en aquesta situació.
