Així ha quedat la Mesquita de Còrdova després de l'incendi: les impactants imatges
Dos capelles de la Mesquita de Còrdova han patit danys després de l’incendi que es va originar ahir a la nit
La nit d'ahir, divendres 8 d'agost, va quedar marcada per la preocupació a Còrdova. A la seva Mesquita, el monument més emblemàtic de la ciutat, es van viure moments de tensió quan un incendi va començar a cremar-ne l'interior cap a les 21 hores. L'arribada ràpida dels bombers va permetre contenir les flames, però no evitar que en quedessin seqüeles.
El succés va tenir lloc en una de les zones més visitades pels turistes. La foscor, l'olor del fum i la humitat de l'aigua utilitzada en l'extinció del foc van crear una imatge poc habitual en aquest espai, que és considerat Patrimoni de la Humanitat. Les primeres hores van servir per estabilitzar la situació, tot i que els danys ja eren evidents.
L'incendi ha provocat danys en dues capelles i l'ensorrament d'una coberta
Segons va explicar el degà-president del Capítol Catedral, Joaquín Alberto Nieva, les flames es van iniciar en una capella annexa utilitzada com a magatzem de productes de neteja. Allà, una màquina escombradora podria haver estat l'origen del foc, tot i que les investigacions encara no han cessat. La capella de l'Anunciació va ser la més afectada, amb el sostre ensorrat per l'acció del foc i el pes de l'aigua.
L'alcalde de Còrdova, José María Bellido, va confirmar que l'estructura va cedir per aquesta combinació de factors. La zona danyada forma part de la nau d'Almanzor, construïda al segle X, i destaca pels seus arcs bicolors, ara ennegrits pel fum del foc.
El retaule de la capella presenta un deteriorament visible que serà avaluat durant els pròxims dies. La bona notícia és que, malgrat els danys provocats, l'alcalde ha assegurat que “no serà una catàstrofe” per al monument.
També es van veure compromeses les capelles veïnes, com el Baptisteri i l'Esperit Sant, aquesta última restaurada recentment. Les seves portes van quedar obertes durant la intervenció per facilitar la ventilació i les tasques dels bombers, que van refrescar cada racó per evitar rebrots.
Un dispositiu de gran desplegament
En les tasques de control hi van participar 35 bombers i sis vehicles, entre camions autobomba i escales. El cap del Servei d'Extinció d'Incendis i Salvament, Daniel Muñoz, va detallar que diversos efectius han romàs al lloc tota la nit. Durant el matí de dissabte, l'equip va seguir amb tasques de refredament i prevenció.
L'ensorrament suposa la pèrdua d'uns 25 metres quadrats en un conjunt monumental que abasta 13.000 metres quadrats. Tot i que la superfície afectada és reduïda, el valor històric i artístic de l'espai ho converteix en una pèrdua significativa. Les primeres mesures de restauració ja s'estudien per protegir l'àrea.
La zona afectada romandrà acotada per a la seva neteja i anàlisi. Joaquín Alberto Nieva ja ha avançat que aquesta mateixa tardor s'instal·larà un sistema antiincendis d'aigua nebulitzada, similar al que protegeix la catedral de Notre-Dame de París. Aquest projecte buscarà reforçar la seguretat de tot el conjunt.
Malgrat la magnitud de l'incident, la Mesquita de Còrdova ha obert les portes amb normalitat aquest dissabte, 9 d'agost. Milers de visitants han pogut recórrer-ne les naus, tot i que sense accés a la part danyada. L'objectiu ara és restaurar com més aviat millor la imatge d'un dels símbols més reconeixibles de Còrdova.
