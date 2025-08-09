Tragedia en España: muere un joven de 30 años tras un tiroteo en plena calle

El pasado jueves 7 de agosto, la tranquilidad en Las Cabezas de San Juan, una localidad de Sevilla, se rompió de forma abrupta. Un tiroteo a medianoche dejó tres heridos, entre ellos, un joven de 30 años que recibió un disparo en la cabeza. La víctima fue trasladada al Hospital Virgen del Rocío, en Sevilla, donde permaneció en estado crítico.

Tristemente, ayer el centro hospitalario confirmó su fallecimiento. Otro de los heridos, un hombre de 50 años, continúa ingresado con pronóstico grave, pero los médicos han indicado que está fuera de peligro. El tercer herido fue atendido y ya se está recuperando de las lesiones sufridas.

Una pelea que terminó con un tiroteo

Según la Guardia Civil, el origen del suceso se encuentra en una reyerta ocurrida en un bar situado en la Plaza Mártires del Pueblo. Allí, miembros de dos familias, una local y otra de un municipio cercano, se enfrentaron en una discusión que, en un primer momento, parecía haberse disuelto.

Sin embargo, media hora después, una de las familias implicadas regresó al lugar. Fue entonces cuando se produjeron los disparos que desencadenaron la tragedia. Los agentes que acudieron a la zona hallaron a tres hombres con heridas de arma de fuego, uno de ellos con impacto en la cabeza.

Los técnicos sanitarios acudieron de inmediato al lugar de los hechos y socorrieron a las tres víctimas del suceso. El joven herido de mayor gravedad fue evacuado al hospital sevillano, donde los médicos lucharon por salvarle la vida sin éxito.

Se desconocen las causas que desencadenaron la discusión

En relación con el caso, el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, informó que ya hay un detenido por el tiroteo, de entre 30 y 40 años. Además, explicó que se sigue trabajando para localizar las armas utilizadas en el enfrentamiento.

Toscano descartó que el tiroteo esté relacionado con un ajuste de cuentas por tráfico de drogas. “Se ha tratado de una reyerta, de la que no hay información sobre si existe una rencilla previa”, declaró, según recoge La Razón.

Por su parte, el alcalde de Las Cabezas de San Juan, José Solano, pidió tranquilidad a los vecinos. También solicitó refuerzos de efectivos de la Guardia Civil, que ya están presentes en la localidad. Además, también se ha aumentado la presencia de la Policía Local.

El trágico desenlace ha conmocionado a este municipio sevillano, que todavía intenta asimilar lo ocurrido. Las autoridades insisten en que la investigación continúa abierta y que se seguirán practicando diligencias para esclarecer todos los detalles del suceso.