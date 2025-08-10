Brutal crim a Granada: mor un jove de 20 anys després de rebre un tret al pit
El jove va perdre la vida després de ser abatut per un tret durant la matinada d’ahir i ja hi ha un detingut
La localitat granadina de Pinos Puente es va despertar ahir sacsejada per una tragèdia que ha commocionat els seus veïns. Un jove d’uns 20 anys va morir la matinada de dissabte, 9 d’agost, després de rebre un tret. El succés va tenir lloc poc abans de les 06:00 hores, segons van confirmar fonts de la Guàrdia Civil.
La víctima va ser traslladada d’urgència a l’Hospital de Traumatologia de Granada a causa de la gravetat de la ferida. El jove va ingressar en estat crític i, tot i els esforços del personal sanitari, va morir poc després. Segons ha publicat Granada Hoy, la mort es va produir com a conseqüència directa de l’impacte de la bala.
La investigació està en curs i ja hi ha una primera detenció
La Policia Judicial de la Guàrdia Civil ha obert una investigació per esclarir el mòbil del crim. Les primeres hipòtesis apunten a una possible venjança entre clans de la zona. El cadàver va ser traslladat a l’Institut de Medicina Legal i Forense, al Parc Tecnològic de la Salut, per fer-li l’autòpsia.
Durant la tarda del mateix dissabte, un home de 31 anys va ser detingut com a presumpte autor de l’homicidi. La detenció es va produir poques hores després del succés, i no es descarten més detencions. Les autoritats treballen per identificar tots els implicats i reconstruir els fets amb precisió.
Fonts properes a la investigació assenyalen que el jove hauria rebut un tret al pit, segons el citat mitjà. De moment, s’ha decretat el secret de sumari per protegir les diligències. Això limita la difusió de detalls mentre la investigació segueix el seu curs.
Un escenari marcat per la tensió veïnal
El crim va tenir lloc al barri de Santa Eugènia, una zona situada a la part alta de Pinos Puente, propera al turó del Navero. Els seus carrers estrets i costeruts dificulten l’accés, cosa que complica la tasca policial a la zona.
En aquesta localitat, un habitatge roman precintat per la Guàrdia Civil. A la paret de davant s’observen almenys cinc impactes de bala, algun de gran calibre, que han perforat l’arrebossat. Aquests vestigis reforcen la hipòtesi d’un enfrontament violent.
La Guàrdia Civil manté patrulles constants per prevenir nous episodis de violència. L’ampli dispositiu busca evitar represàlies entre clans familiars que, segons els indicis, podrien estar implicats en aquest succés. La vigilància s’ha reforçat de manera visible per contenir qualsevol intent de venjança.
En els darrers anys, fets violents com aquest s’han multiplicat en diferents ciutats espanyoles. La delinqüència és a nivells preocupants, especialment en zones on la tensió entre grups rivals és més elevada. La sensació d’inseguretat creix, i casos com el de Pinos Puente aviven el debat sobre com aturar una escalada de violència que preocupa tota la societat.
Més notícies: