Un bomber sosté una mànega davant d’un gran incendi mentre a la cantonada apareix un cercle vermell amb la silueta de tres nens agafats de la mà i una icona d’advertència.
Els tres nens havien quedat atrapats entre les flames | Camara e-Notícies, Sergeyparanchuk, Getty Images de ABBPhoto, Getty Images Signature de ImagineGolf
SUCCESSOS

Gran ensurt a Albacete: un incendi deixa ferits tres menors de 7, 13 i 14 anys

Els tres menors han estat hospitalitzats després d’haver-se quedat atrapats a l'interior de l’habitatge incendiat

Redacció

Avui, un gran ensurt ha sacsejat Albatana, un petit municipi de la província d'Albacete. Eren les 09:58 hores quan el Servei d'Emergències ha rebut l'avís d'un incendi en un habitatge del carrer Major. Les flames, l'origen de les quals encara es desconeix, s'han propagat amb rapidesa, omplint de fum el seu interior en pocs minuts.

Dins de la casa hi havia tres menors: una nena de set anys i dos nois de 13 i 14 anys. Tots ells han quedat atrapats enmig del fum i les flames. La resposta ràpida dels equips d'emergència ha estat clau per al seu rescat.

Façana d’una casa de dos pisos amb balcons i finestres enreixades en un carrer tranquil; es tracta del carrer Major d’Albatana.

El succés ha tingut lloc en un dels habitatges del carrer Major d'Albatana (Castella-la Manxa) | Camara Google Maps

Els tres menors han pogut ser rescatats a temps

Fins al lloc hi han acudit de seguida efectius dels bombers d'Hellín. Després de comprovar que els menors romanien dins, han iniciat les maniobres per accedir a l'habitatge. Les tasques s'han fet amb urgència i sota condicions difícils per la intensitat del fum.

Finalment, els bombers han aconseguit deixar fora de perill els tres joves. Dos d'ells, la nena i l'adolescent de 14 anys, han estat traslladats en una Unitat de Vigilància Intensiva a l'Hospital d'Hellín. El tercer, un noi de 13 anys, ha estat evacuat en helicòpter medicalitzat a l'Hospital de La Fe, a València.

L'actuació no s'ha limitat al rescat. Un cop assegurat que no quedaven persones dins, els bombers han procedit a l'extinció total de les flames. Les tasques s'han allargat fins a garantir que no quedés cap focus actiu.

Façana d’un hospital de maó amb un rètol que diu Hospital de Hellín i un arbre gran al davant.

Dos d'ells han estat traslladats a una Unitat de Vigilància Intensiva a l'Hospital d'Hellín | Camara Google Maps

Es desconeix l'origen del foc

En l'operació hi han participat també agents de la Guàrdia Civil i personal sanitari. Una ambulància de suport vital i un helicòpter medicalitzat han completat el desplegament. La coordinació entre tots els serveis ha estat fonamental per a l'atenció dels ferits.

El succés ha mantingut en suspens els veïns de la localitat, que romanen atents a l'evolució dels tres menors. De moment, no s'han fet públiques més informacions sobre el seu estat. Per la seva banda, les autoritats tampoc han confirmat l'origen de l'incendi.

El Servei d'Emergències 112 de Castella-la Manxa ha assenyalat que la investigació continua oberta. Així doncs, s'espera que durant les pròximes hores es puguin conèixer més detalls. Per sort, i malgrat el perill viscut, tot sembla haver quedat en un gran ensurt.

