Tragèdia a Catalunya: mor un nen de 15 anys mentre es banyava en un riu
El menor va perdre la vida ahir, tot i que els sanitaris van lluitar durant més d’una hora per reanimar-lo
La tarda d'ahir, dissabte 9 d'agost, va quedar marcada per una gran tragèdia a la Garriga, Barcelona. Un jove de 15 anys va perdre la vida mentre es banyava al riu Congost. El succés va tenir lloc poc després de les 20:00 hores, en una zona tranquil·la que, aquell dia, estava concorreguda.
Diversos testimonis van ser qui van donar l'avís d'alarma després de notar que el menor havia entrat a l'aigua, però no el van veure sortir. Sense dubtar-ho, van contactar amb els serveis d'emergència per demanar ajuda immediata. La trucada va activar un important operatiu de rescat.
Un operatiu ràpid i coordinat
Vuit dotacions dels Bombers de la Generalitat es van desplaçar al lloc dels fets. Entre elles hi havia efectius del Grup d'Actuacions Especials (GRAE) de Cerdanyola. També hi va participar un helicòpter de la unitat de Mitjans Aeris amb rescatadors de muntanya.
En el dispositiu hi van col·laborar bombers del parc de Granollers i del parc de voluntaris de la Garriga. Els primers equips van començar la recerca en una zona d'uns 50 metres quadrats. La profunditat màxima era de tres metres, cosa que dificultava el rastreig.
Les tasques es van iniciar amb l'ajuda de perxes per sondejar el fons. En arribar els especialistes del GRAE de muntanya, es van submergir i van localitzar el cos al llit del riu. La recuperació va ser ràpida, però el pronòstic ja era greu.
Maniobres de reanimació durant més d'una hora
Un cop fora de l'aigua, el menor va ser atès de seguida pel Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). Els sanitaris van començar les maniobres de reanimació cardiopulmonar intensiva. Bombers i personal mèdic van treballar conjuntament, sense descans.
L'esforç es va allargar durant més d'una hora. Malgrat tots els intents, no va ser possible revertir la situació. La mort del menor es va confirmar poc després, sumint en la commoció els qui van presenciar l'escena.
El SEM també va mobilitzar un equip de psicòlegs per atendre familiars i testimonis. L'impacte emocional va ser evident a tot l'entorn. Les autoritats recomanen extremar precaucions a les zones fluvials, sobretot a l'estiu.
Per la seva banda, els Mossos d'Esquadra han obert una investigació. L'objectiu és esclarir amb exactitud com va passar el succés i si hi va haver algun factor extern que contribuís al fatal desenllaç.
