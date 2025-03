Tragèdia a Cantàbria: moren quatre joves de 21 anys en precipitar-se amb el cotxe

Gran tragèdia a Cantàbria. Quatre joves madrilenys, dues noies i dos nois d'entre 21 i 22 anys, han perdut la vida la nit d'aquest dissabte després de patir un greu accident. Els fets han tingut lloc a la CA-643, al port de Lunada.

El cotxe en què viatjaven els quatre va sortir de la via i va caure per un vessant de més de 200 metres. Un sinistre que ha commocionat tota una comunitat. No obstant això, quatre joves més, amics dels difunts, que anaven en un altre vehicle han resultat il·lesos.

Morin quatre joves en un tràgic accident de cotxe

L'alerta de l'accident va ser rebuda pel Centre d'Atenció a Emergències 112 de Cantàbria a les 22:00 del dissabte. Va ser un dels mòbils del vehicle sinistrat que va enviar una alerta automàtica després de detectar el fort impacte.

Ràpidament, Bombers de Villacarriedo i de Santander, la Guàrdia Civil de Trànsit, personal de manteniment de carreteres i el servei sanitari 061 van acudir al lloc dels fets. En conseqüència, es va iniciar un operatiu coordinat.

No obstant això, a causa de la complexitat del terreny, va començar al voltant de la 1:00 de la matinada, quan la Guàrdia Civil va certificar la mort dels quatre ocupants. A més, va haver d'estendre's fins a les 6.00 d'aquest diumenge, segons s'ha informat.

Quatre joves més han resultat il·lesos

En un altre vehicle que circulava al costat del sinistrat, viatjaven altres quatre joves, amics dels difunts, que han resultat il·lesos. Segons ha informat la delegada del Gobierno a Cantàbria, Eugenia Gómez de Diego, tots anaven camí a passar junts el cap de setmana.

Després de l'accident, el Gobierno va mobilitzar ràpidament un equip de psicòlegs per atendre els joves, que es va traslladar al lloc dels fets. Els joves, a més, van ser traslladats a un allotjament rural proper, on continuaran rebent seguiment i suport.

Les causes exactes de l'accident encara estan sota investigació, però ja s'ha destacat la perillositat de la carretera i les condicions meteorològiques adverses. La carretera CA-643 és coneguda per la seva perillositat, especialment quan hi ha neu. De fet, l'alcalde de Soba, Julián Fuentecilla, ha reiterat la seva petició de tancar el pas al trànsit en determinades èpoques de l'any.