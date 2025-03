Greu accident a Barcelona: més de 30 ferits després del xoc de dos autocars

Un aparatós accident ha sacsejat l'avinguda Diagonal de Barcelona aquest dilluns al migdia. Segons les primeres informacions, dos autocars han xocat deixant un saldo de més de 30 persones ferides.

Entre els afectats, quatre es troben en estat crític i han estat traslladats d'urgència a diferents hospitals de la ciutat. Així ho ha informat el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

El sinistre ha ocorregut a la intersecció amb els carrers Rosselló i Roger de Llúria, una zona habilitada per a la pujada i baixada de passatgers. Al lloc de l'impacte es troba l'emblemàtica Casa de les Punxes, una àrea de gran trànsit a la ciutat comtal.

Les primeres hipòtesis de l'accident

Per ara, les autoritats no han ofert una versió oficial sobre la causa del xoc. No obstant això, les primeres informacions suggereixen que un dels vehicles hauria xocat contra un arbre i, tot seguit, l'altre autocar l'hauria envestit.

Ambdós vehicles, pertanyents a les empreses Canals i Julià, circulaven en direcció Besòs en el moment de l'impacte. Els equips d'emergència han hagut d'intervenir per excarcerar una de les persones en estat crític, que havia quedat atrapada després de la col·lisió.

Posteriorment, aquesta persona, juntament amb els altres tres ferits de gravetat, han estat traslladats als hospitals Clínic, Sant Pau, Hospital del Mar i Vall d'Hebron per rebre atenció especialitzada.

A més, tres persones més han estat ingressades en centres mèdics sense que el seu estat revesteixi gravetat extrema. Entre elles, un menor ha estat traslladat a l'Hospital Sant Joan de Déu, mentre que altres dos han estat derivats a Sant Pau i a l'Hospital del Mar.

Afectacions en el trànsit i desplegament d'emergències

L'accident ha provocat importants problemes de circulació en una de les artèries més transitades de la ciutat. L'avinguda Diagonal ha estat tallada des del passeig de Gràcia, i el trànsit al carrer Rosselló també s'ha vist interromput.

L'incident ha afectat el recorregut de diverses línies d'autobús, entre elles la H8, V17, X1, 6, 22, 24, 33, 34, 39 i 47. Així ho ha informat Transports Metropolitans de Barcelona (TMB).

Per atendre l'emergència, s'han desplaçat fins al lloc 10 unitats de bombers i 19 ambulàncies del SEM. A més, també s'han personat efectius de la Guàrdia Urbana. Com a mesura de prevenció, Protecció Civil ha activat l'alerta del pla Procicat.