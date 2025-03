Núria, la somrient cuinera brutalment assassinada a la feina: 'Ningú li va fer cas'

La vida de Núria López, cuinera de la presó de Mas d’Enric de Tarragona, es va apagar el 13 de març de 2024. Aquest dijous fa un any del succés que no només va deixar en xoc una família, sinó que també va provocar una onada de protestes. Tot això després que un pres amb antecedents de delictes de sang la matés amb un ganivet de cuina.

L’autor del crim es va suïcidar amb el mateix ganivet després de perpetrar l’assassinat. Ambdós cossos van ser trobats dins de la cambra frigorífica del centre penitenciari, el lloc on va ocórrer el crim. La notícia va commocionar la família de Núria López, així com tot el personal del centre.

Núria López feia vuit anys que treballava a Mas d’Enric, contractada pel CIRE, una empresa pública encarregada d’oferir oportunitats de reinserció als interns. No obstant això, el seu nebot, Pablo, ha assenyalat al Diari de Tarragona que la seva tieta havia manifestat que no volia aquell pres treballant. Segons Pablo, "la presència de l’intern que la va assassinar no hauria d’haver ocorregut mai", subratllant que les advertències no van ser escoltades.

La lluita després de la mort de Núria López

Aquesta tragèdia ha posat de manifest les deficiències en la seguretat i en els protocols del sistema penitenciari català. En l’àmbit personal, Núria López vivia a Vilallonga del Camp, juntament amb la seva gossa Fiona, la seva fidel companya. La notícia de la seva mort ha deixat una profunda empremta en la família.

Especialment en el seu nebot, qui es va convertir en portaveu de la família des del primer moment. El dia de l’assassinat, Pablo era a casa seva quan va rebre una trucada d’un amic que treballa al centre penitenciari. Al principi, va pensar que havia patit una avaria, però el to greu de la seva veu i la frase que va pronunciar el va deixar sense paraules.

"Pablo, et truco en nom de la presó i et passo amb els Mossos, que volen parlar amb tu". Poc després, Pablo va ser citat a una comissaria dels Mossos d’Esquadra, on li van confirmar la punyent notícia. La seva tieta havia estat assassinada per un pres, i l’autor del crim s’havia suïcidat immediatament després.

"El dolor és indescriptible", va comentar Pablo, visiblement afectat. La tragèdia ha suscitat una onada d’indignació i tristesa, especialment entre el personal del centre penitenciari. Des d’allà, lamenten la manca de mesures de seguretat que podrien haver evitat la mort de Núria López.

Un any de l’adeu de Núria López

En el primer aniversari del seu traspàs, se li ret homenatge en un acte amb la presència de familiars, amics i companys de feina. A més, s’ha convocat un minut de silenci a totes les presons de Catalunya. Aquesta tragèdia també ha revivat les reivindicacions sobre la necessitat de millorar la seguretat i els protocols als centres penitenciaris catalans.

Un tema que ha estat objecte de debat i protesta en els últims mesos. La família de Núria López continua lluitant per justícia i per una revisió a fons del sistema de reinserció i seguretat a les presons. Tant de bo tot el seu esforç doni fruits a curt termini.