Tràgic: Moren una nena de 8 anys i dos joves de 26 i 27 anys a l'N-225 a Castelló

Una nena de tan sols 8 anys i altres dos joves de 26 i 27 anys han mort aquesta passada matinada a l'N-225. Tot això a conseqüència d'un tràgic accident ocorregut al terme municipal de la Vall d'Uixó, a la província de Castelló. El sinistre també ha deixat un total de 5 ferits de diferent consideració.

Segons expliquen des del Periódico Mediterráneo, les morts s'han produït després del xoc d'un turisme i una furgoneta. Immediatament, s'ha desplegat un ampli operatiu d'emergències per atendre les víctimes i excarcerar els atrapats en els vehicles.

Un tràgic accident a l'N-225 deixa 3 morts i 5 ferits

Segons ha informat el Consorci Provincial de Bombers de Castelló, finalment s'ha confirmat la mort de 3 persones. Concretament, dos joves de 26 i 27 anys que anaven al cotxe, i una nena de 8 anys, que tornava d'un viatge a la neu en la furgoneta. Els altres cinc ocupants han resultat ferits i han estat traslladats a diferents hospitals de Castelló i València.

El sinistre, segons els efectius d'emergències, també ha deixat quatre persones atrapades en els vehicles. Immediatament, s'han mobilitzat tres dotacions de bombers del parc de la Plana Baixa i una unitat de comandament. També han intervingut efectius de la Guàrdia Civil de Trànsit de Castelló, que s'han desplaçat fins al quilòmetre 14,1 de l'N-225.

Quant a l'assistència mèdica, el Centre d'Informació i Coordinació d'Urgències (CICU) ha confirmat la intervenció de tres unitats del SAMU. També dues de Suport Vital Bàsic (SVB) i una de Suport Vital Avançat (SVA) d'Infermeria per atendre els ferits.

Les autoritats han obert una investigació per esclarir les circumstàncies de l'accident. Encara no s'han determinat les causes exactes del xoc, però es consideren diverses hipòtesis, entre elles un possible descuit o invasió de carril.

Cap de setmana negre a les carreteres catalanes

Aquest passat cap de setmana també ha estat especialment tràgic a les carreteres catalanes. Fins a vuit persones, la majoria joves, han mort en diversos accidents de trànsit, segons ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT). La nit més tràgica ha estat la de dissabte a diumenge, quan han mort set persones.

Entre les víctimes es troben una dona embarassada i dos joves de 21 i 25 anys. Els accidents s'han produït a les localitats de Gurb, Vacarisses, Badia del Vallès i l'Aldea. A aquestes víctimes cal sumar-li un altre mort en un xoc frontal dissabte a la localitat de Cercs.