Gir de 180° amb María Belén, assassinada a sang freda: el pare d'un menor esclata

El tràgic assassinat de María Belén, una educadora social de 35 anys d'un pis tutelat de menors, ha commocionat la societat. El succés ha posat en tela de judici la seguretat i les condicions de treball a les quals han d'enfrontar-se aquests professionals. Així mateix, ha donat llum a la problemàtica de milers de menors tutelats amb els quals no sempre és fàcil tractar.

Una de les últimes veus en reaccionar ha estat Antonio Granero, pare d'un dels detinguts i conegut cuiner i presentador de televisió. L'home no ha trigat a expressar el seu dolor i la seva desesperació davant la tragèdia. De fet, no només es mostra devastat pel que ha passat, sinó que també ha criticat el sistema de tutelatge.

I és que, segons ell, va ser això el que va permetre que el seu fill i altres menors en situació similar estiguessin en llibertat. En una entrevista a El Mundo, el pare ha destacat el "terrorífic" del succés, però ha fet èmfasi en què els menors involucrats no haurien d'haver estat al pis tutelat. "És una bogeria que els permetessin tornar al pis on ja hi havia hagut problemes i deixar-los sols amb ella", assenyala.

Paral·lelament, denuncia que aquests menors ja s'havien escapat en tres ocasions prèvies del centre i que la seva situació requeria un règim tancat, no una vida en llibertat amb mínims controls. El cuiner, que va saltar a la fama per la seva simpatia i els seus programes televisius, comparteix un dolor personal molt més profund. Segons relata, el seu fill ha estat "una víctima pràcticament des que va néixer".

El pare d'un dels presumptes assassins de María Belén trenca el seu silenci

La vida de la majoria de joves tutelats no és fàcil. Sol amagar episodis traumàtics que marquen la seva actitud davant una societat que, sovint, no la senten com seva. Això és el que li va passar des de petit a un dels implicats en el cas de María Belén.

El cuiner explica que va viure una separació traumàtica amb la seva exdona, marcada per denúncies de violència de gènere i problemes amb les drogues. Amb tot, Granero assegura que el seu fill no ha rebut l'atenció necessària per part de les institucions, perquè "han pres decisions equivocades". "El problema no es desencadena d'un dia per l'altre", sosté, assenyalant que el sistema, lluny d'ajudar, ha exacerbat la situació.

Un dels aspectes que més li preocupa és la situació dels seus altres fills petits, que estan sent assenyalats per la societat. També critica el tracte que va rebre la seva exdona, qui, segons ell, durant anys va rebre diners destinats a la cura dels nens. Però no ho va utilitzar adequadament.

"Se li donaven entre 1.800 i 2.000 euros mensuals, però no per alimentar els meus fills, sinó per altres propòsits", afirma. Al llarg del seu relat, el pare d'un dels presumptes assassins de María Belén assenyala la falta d'acció de les autoritats. Tot i que el sistema de protecció de menors havia detectat les absències escolars del seu fill, ningú va intervenir a temps.

Què passarà amb els presumptes assassins de María Belén?

Quant al futur, assegura que la responsabilitat del que va passar amb María Belén recau en aquells que van prendre les decisions administratives que van marcar la vida del seu fill. En la seva opinió, hi ha "culpables" la identitat dels quals serà revelada quan arribi el moment oportú, i promet portar-los davant la justícia. A més, subratlla que les institucions han de fer una reflexió profunda sobre el sistema d'atenció a menors.

Finalment, l'home es mostra decidit a donar suport al seu fill en els pròxims mesos. Això sí, aclareix que ara correspon als especialistes, psicòlegs i psiquiatres, treballar amb ell. Amb tot, no pot evitar qüestionar el sistema que va permetre que tot arribés a aquest punt, i adverteix que el succés ha de servir com a lliçó.