Tarsicio mató de un disparo a su cuñado e hirió a su hermana: 'No tenía ningún motivo'

La localidad granadina de Arenas del Rey sigue conmocionada tras el brutal suceso ocurrido en la noche del lunes, 18 de agosto. Según recoge El Español, Tarsicio Fernández Naveros, de 60 años, irrumpió en la vivienda de su hermana María José y su cuñado Antonio Almenara, ambos de 63 años. Una vez allí, les disparó con una escopeta de caza.

Antonio falleció en el acto tras recibir un impacto en el pecho, mientras que María José resultó gravemente herida en una pierna. Horas después, los médicos se vieron obligados a amputarle la extremidad. Tras cometer la agresión, el propio Tarsicio regresó a su vivienda, situada a escasos siete metros de la casa del matrimonio.

Allí mismo acabó con su vida con otra arma de fuego, en lo que todo apunta a un acto suicida. Los hechos ocurrieron pasadas las 23:30 horas en la calle Obispo Hurtado. Fue entonces cuando varios vecinos escucharon detonaciones y alertaron al servicio de emergencias 112.

Una noche con final inesperado

"Tanto Antonio como un vecino estaban tomando el fresco en la puerta de la casa y le disparó", relató un sanitario que acudió al lugar en conversación con El Español. Posteriormente, María José salió al escuchar el estruendo y también fue alcanzada por un disparo. El alcalde, Pedro Ramos, explicó que antes de disparar a su cuñado, Tarsicio apartó a un vecino diciéndole: "Contigo no va nada de esto".

Tras la agresión, fue una de las hijas del presunto asesino, quien logró arrebatarle el arma homicida mientras le recriminaba: "¿Pero qué has hecho?". Minutos más tarde, el hombre se desplazó a un paraje cercano, a un kilómetro del núcleo urbano, donde se quitó la vida con otro rifle. Los vecinos aseguran no entender lo sucedido.

"No sé qué decirte, porque no tenía ningún motivo para matarlo. Es mentira que hubiera una pelea entre ambos. Vivían una casa delante de la otra y se llevaban bien", aseguran.

Asimismo, explican que los hijos de las dos familias, de hecho, "se llevaban bastante bien", declaró un residente al citado diario. "Eran todos buenas personas y se les tenía aprecio aquí, aunque cada uno a su manera. Está siendo bastante duro".

Un caso sin antecedentes

La Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Guardia Civil dirige la investigación para esclarecer todas las circunstancias del crimen. Aunque todo apunta a un caso sin antecedentes de enfrentamientos ni disputas familiares conocidas. El suceso se produce a escasos días de la clausura de las fiestas del municipio, lo que ha llevado a decretar tres días de luto.

"Con profundo respeto, transmitimos nuestro pésame y apoyo a la familia y allegados, acompañándolos en estos momentos difíciles", expresó la corporación municipal en un comunicado. La conmoción en Arenas del Rey es absoluta. Como explica uno de los vecinos: "El pueblo está consternado porque no entendemos nada".