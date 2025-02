Sorpresa a Lleida: la preciosa història que s'ha tornat viral a les xarxes socials

Un fet inesperat ha cridat l'atenció de milers de persones a les xarxes socials, sorprenent els habitants de Lleida. Es tracta d'un retrobament commovedor, que involucra un animal perdut i un propietari feliç. Encara que al principi semblava un misteri sense resoldre, la història ha pres un gir radicalment diferent i ple d'emoció.

Els protagonistes són un lloro gris de cua vermella de 33 anys i el seu amo, que es van retrobar després de tres llargs anys. El que semblava un cas de robatori d'animal domèstic va acabar sent una història entranyable.

La investigació i el descobriment

Tot va començar al gener de 2022, quan un lloro de l'espècie Psittacus erithacus, un ocell valorat en 700 euros, va ser sostret d'una granja a Juneda, Lleida. La propietat era un lloc conegut per les seves dimensions i el lloro, que vivia en una gàbia, no va trigar a convertir-se en un animal molt popular. Durant un temps, la investigació policial no va donar resultats, deixant la història en suspens.

No obstant això, fa uns dies, els Mossos d'Esquadra van obtenir informació clau que els va portar a la casa de les Borges Blanques, on, pel que sembla, l'animal es trobava. La sorpresa va arribar quan, en interrogar el propietari actual, aquest va revelar que havia adquirit el lloro a un conegut per 350 euros. L'havia comprat fa tres anys, quan la família original no podia fer-se càrrec de la seva cura.

L'emotiu moment del retrobament

Quan els agents de la policia van recuperar el lloro i el van lliurar al seu amo original, la reacció de l'animal no va deixar indiferent a ningú. Segons els informes de la policia catalana, el lloro va mostrar una "gran alegria" en tornar a reunir-se amb el seu propietari. Aquest moment emotiu ha tocat el cor a moltes persones perquè, encara que el temps hagi passat, el vincle entre ells continua sent fort.

La història, que inicialment semblava un simple robatori, ha donat pas a una narrativa plena d'esperança i emoció. No només la recuperació del lloro ha impactat, sinó també l'alegria de l'animal en retrobar-se amb la seva llar. El que va començar com una investigació rutinària va acabar convertint-se en una història que ressalta els llaços afectius.

El seguiment de la pista va portar els Mossos d'Esquadra a identificar el presumpte venedor del lloro, un home de 26 anys. Després de ser arrestat, l'individu va ser interrogat i, posteriorment, va quedar en llibertat amb l'obligació de presentar-se davant el jutge quan sigui requerit. La investigació continua oberta per esclarir completament el cas, especialment pel que fa a l'autor del robatori inicial.

Aquest gir inesperat en la història ha generat debats i comentaris a les xarxes, on molts celebren la resolució del cas. Encara que queden detalls per descobrir, la història del lloro robat i el seu retrobament ha conquerit els internautes.