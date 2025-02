El traspàs de competències als Mossos obre una nova polèmica en la política catalana

Pedro Sánchez ha fet avui un pas més en les concessions a l'independentisme amb la delegació de competències per al control fronterer. La consellera d'Interior de la Generalitat, Núria Parlon, ha anunciat que els Mossos d'Esquadra podran assumir el control de ports i aeroports a partir de setembre.

El Govern central insisteix en una gestió compartida amb Policia Nacional i Guàrdia Civil, però Junts vol més. Els de Carles Puigdemont ja han exigit el control íntegre i adverteixen que no acceptaran un consorci.

El traspàs de les competències suposa un pas més en l'expulsió de Catalunya dels cossos i forces de seguretat de l'Estat. És una de les ambicions que l'independentisme ha tingut sempre entre cella i cella. Ara ho tenen més a prop, però no serà tan fàcil perquè partits com PP i Vox presentaran batalla.

La mesura anunciada avui ha provocat un nou incendi polític a Catalunya. Els líders de PP i Vox han reaccionat i adverteixen que no es quedaran de braços plegats. La cosa podria acabar als tribunals.

Alejandro Fernández adverteix

Alejandro Fernández (PP) ha comparegut davant els mitjans per denunciar el que en la seva opinió és "una mesura inconstitucional i tremendament perillosa".

Ha advertit que el separatisme "s'ha marcat com a objectiu l'expulsió de la Policia Nacional i de la Guàrdia Civil de Catalunya". I que per a això compta amb la "complicitat de Pedro Sánchez i Salvador Illa".

Afirma que ho fan "per venjança, perquè saben que van ser aquests cossos els que van garantir l'ordre públic durant el Tsunami". Però "també perquè volen avançar en el que ells anomenen estructures d'estat, i les fronteres és una d'elles".

Però el líder dels populars recorda que "Catalunya no és un estat d'Europa, sinó una comunitat autònoma d'Espanya". I que "per tant, no li correspon a la Generalitat el control de les fronteres". Des d'aquest punt de vista "és inconstitucional", i anuncia que "esgotarem tots els recursos legals i polítics per impedir aquesta barbaritat".

S'ha mostrat "optimista" perquè "la justícia ja va frenar en el seu moment l'expulsió de la Guàrdia Civil de Navarra". Fernández ha enviat un missatge de carinyo als cossos i forces de seguretat. "Ells són catalans com Salvador Illa i Carles Puigdemont" ha afirmat, "i dit sigui de pas, bastant més útils".

Vox també avisa: 'Ho aturarem'

Vox s'ha sumat a l'amenaça del PP que no permetran el traspàs. "Ho aturarem", ha exclamat el líder de la formació a Catalunya, Ignacio Garriga. Ha advertit del perill de "entregar les nostres fronteres marítimes i aèries, que són nacionals, a un govern autonòmic".

Creuen que pot ser "el primer pas abans de ser un estat", i culpa a Sánchez de "vendre Espanya per pocs vots". Vox s'ha manifestat juntament amb els sindicats policials que han sortit al carrer en protesta per la mesura.

Comunicat de Mossos

Els sindicats de Mossos d'Esquadra també s'han pronunciat sobre l'acord. SAP-FEPOL i SME-FEPOL valora "molt positivament" l'assumpció de competències. Però afegeix que "ha d'anar acompanyat d'un pla d'assumpció de competències" perquè "no podem desvestir un sant per vestir-ne un altre".

Els sindicats exigeixen "un full de ruta" i un "calendari" per "evitar que el sistema es vegi compromès". A més demanen recursos, tant humans com tècnics. Suggerixen que el traspàs sigui "gradual" a mesura que anem incrementant efectius perquè "no fer-ho desgastaria la imatge del cos".