Lina, la mare de 4 fills que ha estat assassinada a sang freda a Màlaga

Una tragèdia ha sacsejat Benalmádena (Màlaga) després que Lina, una dona de 49 anys, hagi estat assassinada a mans de la seva exparella. El succés ha deixat una profunda consternació en la seva família, especialment entre els seus fills, tres dels quals eren menors. Encara que la dona estava registrada en el sistema VioGén, les mesures de protecció no van ser suficients per evitar aquest tràgic desenllaç.

Lina havia estat en una relació de 13 anys amb el seu presumpte assassí, un home de 42 anys. Malgrat haver sol·licitat la separació a causa del maltractament, el crim va tenir lloc la matinada d'un diumenge, quan l'home va calar foc al seu habitatge després d'assassinar la Lina. La tragèdia ha obert un debat sobre el funcionament del sistema de protecció en casos de violència de gènere.

Durant anys, Lina i la seva exparella, un home d'origen nigerià, van viure junts, però la relació va estar marcada per abusos i maltractament. Després de les constants agressions cap a ella i els seus fills, Lina va decidir separar-se del seu marit. No obstant això, ell, recentment, va decidir posar fi a la vida d'ella.

El crim va ocórrer a la matinada del diumenge, quan l'home va assassinar Lina i després va calar foc a la casa. Després del fet, ell mateix va alertar els serveis d'emergència, però quan van arribar, la dona ja havia perdut la vida. Aquest succés posa de manifest la manca de mesures urgents tot i que Lina estava en el sistema de protecció.

Lina era mare de tres fills menors d'edat

Lina va deixar quatre fills, dels quals tres eren menors d'edat: 7, 9 i 11 anys. Aquests nens van presenciar la violència i la mort de la seva mare, cosa que els deixarà una marca emocional profunda. El fill gran, de 18 anys, no estava a l'habitatge en el moment del crim.

Els tres nens petits van ser traslladats a la casa d'un familiar després de la tragèdia. El dany psicològic que patiran serà significatiu, i necessitaran suport constant per poder superar el que han viscut.

Tot i estar registrada en el sistema VioGén, Lina no tenia una ordre d'allunyament ni de protecció. La Delegació del Govern contra la Violència de Gènere està recopilant informació per esclarir què va fallar en la resposta davant aquest cas.

Aquest tràgic succés posa en evidència la urgència de millorar els mecanismes de protecció per evitar que fets com aquest es repeteixin. És essencial que les autoritats prenguin mesures més eficaces i ràpides per garantir la seguretat de les persones en situacions de risc. Només així es podrà prevenir que tragèdies com la de Lina ocorrin novament.