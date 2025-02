Commoció a València: Mor tràgicament Jessica Carrizosa, una esportista de 28 anys

El món del futbol està de dol després de la tràgica mort de Jessica Carrizosa, una destacada esportista de 28 anys que militava a la Unió Esportiva Paterna. La jove va perdre la vida en un accident ocorregut dissabte a la matinada al voltant de les 4.00 hores, a la Ronda Nord de València, prop del cementiri de Benimaclet. L'esportista anava en companyia d'uns d'amics quan va intentar travessar la via per un pas de vianants en el qual va ser atropellada.

Segons testimonis, el grup va travessar quan el semàfor estava en vermell, mentre que el conductor tenia llum verda. Després de l'impacte, el conductor es va aturar immediatament i va alertar els serveis d'emergència. Les proves d'alcohol i drogues realitzades al conductor van donar negatiu, per la qual cosa l'home es trobava en les seves plenes facultats.

No obstant això, les autoritats estan investigant si la velocitat del vehicle podria haver influït en el fatal desenllaç. Els equips mèdics es van desplaçar fins al lloc dels fets i van intentar reanimar Jessica Carrizosa, però lamentablement només van poder confirmar la seva mort en l'acte. Paral·lelament, un home de 60 anys que es trobava al lloc va ser assistit per una contusió dorsal i traslladat a l'Hospital General de València.

El llegat de Jessica Carrizosa com a esportista

Jessica Carrizosa havia arribat al primer equip de la UD Paterna en la present temporada per disputar la Lliga Autonòmica Valenta. Tot això després de cinc temporades al Fènix Moncada, on portava el dorsal número 12. La seva dedicació i passió pel futbol la van convertir en una jugadora molt estimada i respectada en l'àmbit esportiu valencià.

En saber la notícia, Unió Esportiva Paterna va expressar el seu profund dolor a través d'un comunicat a les xarxes socials. "Lamentem profundament comunicar la mort de la nostra jugadora Jessica Carrizosa. Avui, el futbol i la UD Paterna perden una gran jugadora, companya i amiga", van escriure.

El comunicat continua destacant la dedicació, passió i esforç al camp de la jove esportista. "El seu llegat quedarà sempre en els nostres cors", sentencien. El club també va informar que des de les 19:00 hores del dissabte, el cos sense vida de Jessica Carrizosa estaria al Tanatori Municipal de València perquè puguin acomiadar-se d'ella.

El dol de tota una comunitat

La Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana també van expressar les seves condolences per la mort de la jove futbolista en aquest tràgic accident. El futbol femení valencià està de dol per la pèrdua d'una jugadora compromesa i apassionada de l'esport. Aquest lamentable succés ha generat una gran commoció en la comunitat esportiva i en la societat en general.

A més, ha recordat la importància de la precaució tant per a vianants com per a conductors, especialment en hores nocturnes. Jessica Carrizosa serà recordada no només pel seu talent al camp, sinó també pel seu esperit i dedicació. Deixant una empremta inesborrable en el futbol valencià i en tots aquells que van tenir el privilegi de conèixer-la.