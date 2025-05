Important novetat sobre Bernardino, el nen de 4 anys desaparegut fa dies a Múrcia

Cada any, moltes persones desapareixen sense deixar rastre a Espanya, la qual cosa genera una gran preocupació social. Encara que la majoria dels casos es resolen al cap de poc temps, això no sempre ocorre. De fet, existeixen situacions en què la incertesa persisteix durant dies, setmanes o fins i tot anys.

Un cas molt comentat en les últimes hores és el de Bernardino. Es tracta d'un nen de 4 anys desaparegut a Molina de Segura, Múrcia, el passat 3 de maig. La desaparició del petit ha generat una gran alarma, i l'associació SOS Desaparecidos ha elevat l'alerta a alta vulnerabilitat.

Encara que les autoritats no tenen encara informació sobre el seu parador, hi ha noves revelacions sobre el cas. I és que han sortit a la llum detalls que podrien canviar el rumb de la investigació.

Possible sostracció parental: el gir en la investigació

Segons les últimes informacions, les autoritats ara creuen que la desaparició de Bernardino podria tractar-se d'una sostracció parental. Aquesta hipòtesi es basa en declaracions de la família, que asseguren que va ser la mare qui se'l va endur durant el cap de setmana. La tia del petit, Mercedes, va assegurar a La Opinión de Murcia que la custòdia del nen pertany al pare, i que la mare va aprofitar el permís per endur-se'l.

A més, la família ha assenyalat que la mare de Bernardino té una ordre d'allunyament en vigor a causa del seu comportament violent. Mercedes va expressar la seva preocupació per la seguretat del nen, i creu que la mare el podria amagar per deixar el cas sense resoldre. Aquestes declaracions han estat clau per a l'activació de l'alerta d'alta vulnerabilitat, ja que la situació sembla cada vegada més preocupant.

La descripció de Bernardino i el vehicle involucrat

Per ajudar en la recerca del nen, SOS Desaparecidos ha publicat un cartell amb informació detallada sobre la seva aparença i el vehicle en què podrien estar viatjant. Bernardino fa 90 centímetres, té complexió prima, cabell ros i ulls blaus. A més, s'ha informat que la mare podria estar desplaçant-se en un Citroën C3 amb matrícula 6339GHV, cosa que facilita a les autoritats i a la ciutadania la tasca de localitzar-lo.

El cas de Bernardino s'emmarca en una sèrie de desaparicions de menors que requereixen una col·laboració activa de la societat. Plataformes com SOS Desaparecidos juguen un paper fonamental en la difusió d'informació i en la recerca de pistes. A Espanya, unes 20.000 persones desapareixen cada any, i encara que la majoria dels casos es resolen, sempre queda un percentatge de desaparicions que romanen sense solució per llarg temps.

La família de Bernardino ha expressat la seva preocupació per la desaparició del nen, i es tem que, si la mare s'amaga, el cas pugui prolongar-se durant anys. L'activació de l'alerta d'alta vulnerabilitat demostra la gravetat de la situació i la urgència de trobar el petit com més aviat millor.