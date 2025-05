Mor una nena de 8 anys després de patir un tràgic accident domèstic a Barcelona

Barcelona s'ha despertat aquest dilluns commocionada per una tràgica notícia ocorreguda a Les Corts. Una nena de 8 anys va perdre la vida aquest diumenge a la tarda després de precipitar-se pel pati de llums del seu edifici. Per motius que encara s'investiguen, la menor va caure des d'una zona alta i va morir a conseqüència del fort impacte.

Segons han avançat El Caso, els fets van tenir lloc al voltant de les 20:15 hores. Immediatament, es van activar els serveis d'emergència i fins al lloc es van desplaçar dotacions del SEM, els Bombers i patrulles de la policia catalana. Encara que els sanitaris van intentar reanimar la menor al mateix lloc de l'accident, finalment no van poder salvar-li la vida.

Per tant, els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per esclarir amb exactitud com es va produir el succés. Segons les primeres diligències, la nena hauria caigut a través del pati interior de l'edifici. Travessant diverses plantes fins a arribar al primer pis, on va ser trobada greument ferida.

La policia catalana ja ha obert una investigació

Es desconeix si en el moment de la caiguda la menor estava sola o acompanyada, un detall que serà clau per completar l'atestat policial. La investigació la duen a terme a la Unitat d'Investigació de la comissaria de Les Corts, ubicada a escassos metres del lloc. Aquest matí, els agents han reprès les diligències a l'edifici, centrant els seus esforços en el lloc des del qual, presumptament, es va precipitar.

Durant la tarda de diumenge, la zona va romandre acordonada. La intervenció dels equips d'emergència va obligar a tallar el trànsit en alguns trams de la Travessera de les Corts. Així com a desviar la circulació, cosa que va generar certes afectacions en la mobilitat del barri.

Consternació al barri

Ja entrada la nit, l'autoritat judicial va autoritzar l'aixecament del cadàver. De moment, tot apunta que es tracta d'un accident domèstic, encara que no es descarta cap hipòtesi fins que concloguin totes les investigacions. Els veïns i la família estan consternats per aquesta pèrdua, que ha tenyit de dol una tranquil·la tarda de diumenge a Barcelona.