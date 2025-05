Els 'privilegis' d'Ana Julia Quezada a la presó: 'Com si fos de la reialesa...'

A la presó de Brieva, a Àvila, s'han donat a conèixer detalls sobre els suposats privilegis dels quals gaudeix Ana Julia Quezada. I és que, segons ha sortit a la llum aquests dies, la dona condemnada per l'assassinat de Gabriel Cruz tindria un tracte preferencial. Una situació que, pel que sembla, la mateixa Guàrdia Civil estaria investigant, donada la gran controvèrsia ocasionada.

La mare de Gabriel Cruz va ser la primera a denunciar els "privilegis" de Quezada, cosa que va portar a una investigació més profunda. Segons aquesta, Ana Julia no només hauria mantingut relacions amb diversos funcionaris, sinó que també rebia regals.

Parlem de perfums, xocolates i fins i tot telèfons mòbils; tots a canvi de favors íntims. Aquest comportament es descriu en el sumari de la causa, cosa que evidencia el tracte diferent que l'assassina del nen Gabriel va rebre a la presó de Brieva.

Les relacions amb els funcionaris fan saltar la polèmica

Diverses recluses han confirmat que Ana Julia Quezada mantenia relacions sexuals amb funcionaris de la presó. Una d'elles va relatar com sentia a les nits els funcionaris entrar a la cel·la contigua a la d'Ana Julia Quezada per tenir aquestes trobades.

La testimoni va afegir que Ana Julia era considerada "presa de màxima confiança" i que ocupava el lloc d'ordenança al mòdul més tranquil. Aquest mòdul és conegut com "el mòdul blau", un lloc considerat com "de respecte", segons el canal de successos Premsa Ibèrica.

Una de les companyes de presó d'Ana Julia va assegurar que Quezada "era capaç d'enganyar els funcionaris" per obtenir favors. "Tenia els funcionaris encoixats", va dir la reclusa, qui va afegir que l'assassina de Gabriel presumptuosa obertament davant les altres internes de com havia aconseguit regals a canvi de sexe. "Podia treure coses a canvi d'això", mencionava Quezada amb freqüència.

El poder de manipulació d'Ana Julia Quezada

El poder de manipulació d'Ana Julia Quezada semblava estendre's més enllà dels funcionaris. Segons les declaracions de diverses recluses, la direcció de la presó també la tractava de manera especial. "La directora i l'equip l'atenen com si fos de la reialesa", va relatar una interna, qui va indicar que el tracte preferencial cap a Quezada era una cosa "no normal".

A més, diverses preses van coincidir que l'assassina de Gabriel Cruz tenia una "gran capacitat de manipulació". Una companya de presó va comentar: "Ana Julia ha disposat de coses que no se solen aconseguir a presó".

En un altre testimoni, es va mencionar que "s'acosta amb diversos funcionaris que són veterans i intercedeixen per ella". En aquest cas, la reclusa va donar els noms dels funcionaris, un d'ells seria "mà dreta de la directora de la presó". Aquest tipus de situacions subratlla l'abús de poder que s'hauria produït dins de la presó, on les normes semblen no haver-se aplicat.

L'ús del sexe com a moneda de canvi no és un fet aïllat a la presó de Brieva, segons els testimonis de les internes. De fet, s'assegura que molts funcionaris queien en les manipulacions d'Ana Julia.

Una presa, que també tenia un telèfon a la seva cel·la, va confirmar que "la majoria de les internes en tenen, les que poden permetre-se'l". Això ressalta com, a través de la manipulació, Ana Julia va poder aconseguir diversos objectes. Objectes que, normalment, estan fora de l'abast per a la resta de les preses.