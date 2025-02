Gir de 180 graus en la vida d'Ana Julia Quezada, l'assassina del petit Gabriel

Ana Julia Quezada està empresonada des de febrer de 2018 per l'assassinat del petit Gabriel. Des de llavors, l'acusada no deixa de sorprendre amb la seva actitud a la presó, i són moltes les informacions que es filtren sobre la seva conducta dins del centre penitenciari. I és que tot apunta que la seva estada allà li hauria pogut canviar la vida.

A diferència d'altres recluses, Ana Julia Quezada no té clar quan podrà tornar a ser lliure, ja que va ser condemnada a presó permanent revisable. No obstant això, set anys després del crim, la seva vida a la presó s'ha convertit en la d'una presa “modèlica”. Ella s'ha adaptat de manera notable al dia a dia penitenciari, sense generar conflictes ni incidents des que va començar a complir la seva condemna.

Ana Julia Quezada ha experimentat una transformació en la seva vida a la presó. L'assassina de Gabriel busca ara la pau a través de la meditació, allunyant-se del seu passat i buscant la calma en activitats d'autocura. Des de la seva arribada a la presó de Brieva l'any 2019 —que va ser trasladada des d'El Acebuche (Almeria)—, Ana Julia Quezada ha mostrat un comportament exemplar.

La vida atrafegada d'Ana Julia Quezada a la presó

L'assassina del Gabriel ha col·laborat en totes les tasques que se li han assignat, incloent-hi el seu treball a la cuina, un lloc destinat a internes de confiança. També ha mantingut una actitud educada i respectuosa tant amb les altres recluses com amb els funcionaris. Paral·lelament, passa llargues hores llegint llibres comEl monje que vendió su Ferrari.

Malgrat la seva aparent adaptació, la vida a la presó no ha estat fàcil per a Ana Julia Quezada. Durant la pandèmia, va participar en activitats de voluntariat, com la fabricació de mascaretes per a Càritas. Però la seva vida a Brieva no ha estat exempta de dificultats.

La reclusa va passar per un període d'adaptació complicat, sentint-se sola i aïllada després de ser traslladada sense el suport de familiars ni amics. De fet, durant els seus primers dies a la presó, el seu estat d'ànim va empitjorar tant que va arribar a intentar atemptar contra la seva pròpia vida. En els últims mesos, la situació s'ha complicat encara més per a Ana Julia Quezada, qui va ser traslladada a un mòdul amb presses “conflictives” per unes obres de remodelació.

Una situació que es complica per moments

Aquesta situació ha provocat que visqués en un entorn tens, on es va sentir amenaçada. Per protegir la seva integritat, es van aplicar mesures especials per limitar les seves interaccions amb les altres internes. Encara que la percepció d'Ana Julia Quezada per part de les seves companyes continua sent molt negativa.

El seu nom està lligat a l'assassinat del petit Gabriel, cosa que provoca una condemna social tant dins com fora de la presó. El gir de 180 graus en la vida d'Ana Julia Quezada reflecteix un contrast entre la tranquil·litat que havia trobat i les dificultats que enfronta. La seva és una història marcada per la tragèdia d'una dona que, després d'arrabassar-li la vida a un nen, s'enfronta a una condemna que sembla no tenir fi.