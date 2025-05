Última hora de l'incendi tòxic que ha confinat 150.000 persones avui a Catalunya

Catalunya s'ha despertat aquest dissabte amb un important ensurt. Un incendi declarat de matinada en una nau industrial de productes químics a Vilanova i la Geltrú (Barcelona) ha obligat a confinar cinc municipis per la toxicitat del núvol generat. La situació ha afectat milers de persones, ha interromput el trànsit ferroviari a la zona i ha provocat talls en diverses carreteres.

Per ara hi ha bones notícies. El confinament s'ha aixecat als municipis afectats, encara que amb matisos.

Un incendi que ha paralitzat milers de veïns

El foc es va originar cap a les 2:20 de la matinada a l'empresa Clim Waterpool, dedicada a productes per a piscines. Emmagatzemava fins a 70 tones de clor. L'emergència va obligar a activar el pla de risc químic PLASEQCAT en la seva fase més alta.

Cap a les 5:30 del matí, els telèfons mòbils dels veïns de Vilanova i la Geltrú, Cubelles, Roquetes de Sant Pere de Ribes, Cunit i Calafell rebien una alerta. Confinament immediat.

Les autoritats van demanar a la població que no sortís de les seves llars, que mantingués tancades portes i finestres i evités l'ús de ventilació mecànica. Les mesures es van estendre durant gran part del matí. Així mateix, la circulació de trens de la línia R2 Sud va quedar suspesa, i trams clau de carreteres com la C-31 i la C-15 van ser tallats.

Núria Parlon anuncia l'aixecament del confinament

A les 12:15 del migdia, la consellera d'Interior de la Generalitat, Núria Parlon, anunciava un canvi significatiu en la situació. S'aixeca el confinament general als cinc municipis afectats. La mesura es pren després de constatar que l'incendi ha estat estabilitzat i que el núvol tòxic ha deixat de representar un risc generalitzat per a la població.

No obstant això, Parlon ha indicat que es mantenen recomanacions específiques per a Vilanova i el nucli de Roquetes de Sant Pere de Ribes. Allà es recomana evitar activitats físiques a l'aire lliure i que persones vulnerables —com nens, ancians i aquells que pateixen malalties respiratòries— romanguin dins de les seves llars per precaució.

Risc controlat, però sense baixar la guàrdia

Encara que el confinament general ha estat aixecat, la consellera ha estat clara en advertir. No es descarta tornar a activar mesures si les condicions del vent empitjoren o es reactiva algun focus. De moment, el pla PLASEQCAT ha passat de la seva fase d'emergència a la fase d'alerta.

Des de Protecció Civil han informat que la situació actual és estable. Han demanat a la ciutadania mantenir-se informada i seguir les actualitzacions per si hi hagués canvis en les recomanacions de seguretat.

Els bombers continuen treballant

Per la seva banda, els Bombers de la Generalitat han confirmat que l'incendi està estabilitzat i que actualment 24 dotacions segueixen treballant a la zona. Entre els recursos desplegats es troben unitats especialitzades com el GRIT, el GROS i un dron de la unitat MAER, que segueix avaluant la situació des de l'aire.

La tasca dels equips se centra ara en l'extinció definitiva del foc. També en separar el material químic no afectat per evitar nous riscos. Important destacar que, malgrat la magnitud de l'incident, no s'han produït ferits.

Precaució i atenció a les indicacions

Protecció Civil ha insistit en la necessitat que la població vulnerable mantingui les mesures de confinament per ara. Ha recordat que s'ha de seguir actuant amb prudència. La ciutadania ha de romandre atenta a qualsevol actualització oficial sobre possibles canvis en les condicions atmosfèriques o noves recomanacions.