Tragèdia a Espanya: mor una nena de només 2 anys ofegada en una piscina particular

Aquest diumenge s'ha produït a Espanya un tràgic succés que, per desgràcia, es repeteix cada any amb l'arribada de la calor i l'obertura de piscines. Una nena de tan sols dos anys ha perdut la vida després d'ofegar-se en una piscina particular a la localitat alacantina de Finestrat. Així ho ha confirmat el Centre d'Informació i Coordinació d'Urgències (CICU).

Un avís urgent i maniobres sense èxit

L'avís als serveis d'emergència s'ha rebut sobre les 12:40 hores. Immediatament s'ha desplaçat fins a l'habitatge una ambulància del SAMU. Mentre, els familiars de la menor intentaven maniobres de reanimació cardiopulmonar sota les instruccions d'un metge del CICU, que els assistia telefònicament.

Malgrat l'esforç immediat dels presents i la intervenció posterior de l'equip mèdic, que ha continuat amb maniobres avançades de reanimació, la nena no ha respost i s'ha confirmat la seva defunció al lloc.

Sense detalls oficials sobre les circumstàncies

Fins al moment, no s'han ofert més detalls sobre com s'ha produït l'ofegament. No ha transcendit si la menor estava sent supervisada en el moment de l'incident, ni si es trobava jugant sola. La investigació haurà de determinar les circumstàncies exactes d'aquest fatal desenllaç.

Un recordatori urgent sobre la vigilància infantil

Aquest tipus de tragèdies, lamentablement, no són aïllades al nostre país. Amb l'arribada del bon temps, les piscines privades es converteixen en un focus de risc per als més petits. Especialment quan no compten amb els sistemes de protecció adequats o quan es baixa la guàrdia en la supervisió.

Els experts insisteixen any rere any que la vigilància constant dels nens en zones amb aigua ha de ser absoluta, fins i tot en entorns familiars. N'hi ha prou amb uns segons de distracció perquè ocorri l'irreversible. Per això, aquest cas torna a posar el focus en la importància de la prevenció, especialment ara que arrenca la temporada de platges i piscines en moltes parts del país.

Dolor i dol a la comunitat

La localitat de Finestrat roman commocionada després de conèixer la notícia. No hi ha paraules suficients per descriure el dolor d'una família que ha perdut la seva filla de forma tan sobtada i devastadora. Aquest diumenge, la tragèdia ha recordat a tots la fragilitat de la infància davant riscos que, encara que coneguts, continuen presents cada estiu.