Noelia, la perruquera assassinada a cops a casa seva a Astúries: 'Molt bona persona'
Els familiars i els veïns de la víctima la recorden amb estima després d’un succés que ha commocionat
La localitat d'Avilés, a Astúries, es troba commocionada després del brutal assassinat de Noelia González Gutiérrez, de 45 anys. Els fets van ocórrer la nit del passat dilluns 18 d'agost al seu domicili de La Folleca. La dona, coneguda per regentar una perruqueria canina, va ser trobada sense vida per la seva parella, que acabava de tornar d'un viatge.
El descobriment es va produir al voltant de dos quarts d'onze de la nit a la cuina de l'habitatge, on el cos jeia ensangonat amb un fort cop al cap. El principal sospitós és Isaías M.C., un home de 46 anys que residia a l'habitatge de la víctima des de feia diversos mesos. Segons les primeres investigacions, el crim s'hauria desencadenat després d'una discussió, relata El Español.
Una discussió després d'una ruptura
El presumpte homicida havia arribat a Avilés després d'una ruptura sentimental a Càceres i, en un gest de solidaritat, la Noelia li va oferir allotjament a canvi d'una petita renda. "La meva filla era molt bona persona i sempre sentia pena per tothom. Li va deixar quedar-se a casa seva perquè no tenia on anar", va relatar la seva mare al programa Vamos a ver de Telecinco.
Els veïns descriuen la Noelia com una dona treballadora, afectuosa i molt estimada. "Era maquíssima, boníssima amb els animals, tenia un cor enorme", van assegurar diverses persones que freqüentaven la seva perruqueria canina. La mare de la víctima va descartar rotundament que existís una relació sentimental entre la seva filla i el llogater.
"Mai va dir res negatiu d'ell, s'enduien bé, ella tenia una altra parella des de feia un temps", explicava. La detenció d'Isaías es va produir al matí de dimarts 19 d'agost en un bar del mateix barri on residia. Allà, segons testimonis, l'home semblava conscient del que anava a passar.
"Avui dormo al calabós", va confessar a un conegut, deixant entreveure el que havia passat la nit anterior. Una cambrera que el va atendre va assenyalar que se li notava en actitud d'espera: "Semblava que estava esperant que el detinguessin". El sospitós, que treballava en una sidreria local i havia estat militar a Càceres, es va acollir al seu dret a no declarar després de la seva detenció.
No s'ha trobat l'arma del crim
La Policia Nacional va fer un registre a l'habitatge de la víctima, tot i que no va trobar l'arma del crim. El cadàver de la Noelia va ser traslladat a l'Institut de Medicina Legal d'Oviedo, on se li practicarà l'autòpsia. De moment, les autoritats mantenen obertes totes les hipòtesis.
Amb tot, descarten que es tracti d'un cas de violència de gènere, ja que no existia una relació afectiva ni antecedents de conflictes. La família de la víctima apunta que el presumpte homicida ja havia mostrat a la seva feina actituds violentes en dies previs. Sigui com sigui, ara Avilés plora la pèrdua d'una dona molt estimada, recordada per la seva bondat i la seva dedicació als animals.
"Era molt bona persona", repeteixen els seus afins. Tots ells es mostren consternats davant d'un crim que ha deixat tota la comunitat en xoc. Un crim que ningú s'esperava i que s'ha endut la vida d'una persona molt estimada.
