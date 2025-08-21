Investiguen un jove en patir un brutal accident: el seu company, de 20 anys, va morir
Els fets van ocórrer a les primeres hores del 22 de juliol, en un tram de la carretera CM-403 que travessa el terme municipal de Piedrabuena
Un noi ha estat investigat per la Guàrdia Civil després d'un accident de trànsit que va acabar amb la vida d'un jove de 20 anys. El sinistre va tenir lloc durant la matinada del passat 22 de juliol a la carretera CM-403, al terme municipal de Piedrabuena (Ciudad Real).
L'accident va ocórrer cap a la 01:40 hores, quan el conductor del vehicle va perdre el control del cotxe, que va sortir de la calçada. El turisme va xocar violentament contra elements de la infraestructura viària i, després de l'impacte, va bolcar donant diverses voltes.
La Guàrdia Civil investiga els fets
A conseqüència del succés, el conductor va patir ferides lleus, mentre que un dels ocupants, un jove de 20 anys, va perdre la vida al lloc de l'accident. Les primeres actuacions es van centrar en l'assistència mèdica i en assegurar la zona.
Després del sinistre, els agents de la Guàrdia Civil van iniciar la investigació per esclarir el que va passar. Durant la intervenció, els agents van realitzar al conductor les proves obligatòries de detecció de drogues.
El resultat va ser positiu en THC, el principal component psicoactiu del cànnabis. Amb base en aquest resultat, i després de les anàlisis de confirmació en laboratori, es va iniciar el procediment judicial corresponent.
El conductor va donar positiu en cànnabis
La investigació ha estat portada a terme pel Subsector de Trànsit de la Guàrdia Civil de Ciudad Real. En aquest context, ha treballat en la reconstrucció dels fets i en la recopilació de proves per determinar les responsabilitats penals del conductor.
Un cop confirmada la presència de substàncies estupefaents a l'organisme de l'investigat, se li atribueixen dos delictes: un d'homicidi per imprudència greu en accident de trànsit i un altre per conduir sota els efectes de drogues.
La Guàrdia Civil ha traslladat les diligències al deganat dels Jutjats de Primera Instància i Instrucció de Ciudad Real, on continuarà el procés judicial. Aquest cas torna a posar sobre la taula la importància de no consumir substàncies tòxiques al volant.
La conducció sota els efectes de drogues no només posa en risc la vida del conductor, sinó també la d'aquells que viatgen amb ell. Una decisió irresponsable que, en aquesta ocasió, ha tingut conseqüències tràgiques.
