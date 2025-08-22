Noelia, la peluquera asesinada a golpes en su propia casa: 'Era muy buena persona'

La localidad de Avilés, en Asturias, se encuentra conmocionada tras el brutal asesinato de Noelia González Gutiérrez, de 45 años. Los hechos ocurrieron la noche del pasado lunes 18 de agosto en su domicilio de La Folleca. La mujer, conocida en la zona por regentar una peluquería canina, fue encontrada sin vida por su pareja, quien acababa de regresar de un viaje.

El hallazgo se produjo alrededor de las diez y media de la noche en la cocina de la vivienda, donde el cuerpo yacía ensangrentado con un fuerte golpe en la cabeza. El principal sospechoso es Isaías M.C., un hombre de 46 años que residía en la vivienda de la víctima desde hacía varios meses. Según las primeras pesquisas, el crimen se habría desencadenado tras una discusión, relata El Español.

Una discusión tras una ruptura

El presunto homicida había llegado a Avilés después de una ruptura sentimental en Cáceres y, en un gesto de solidaridad, Noelia le ofreció alojamiento a cambio de una pequeña renta. "Mi hija era muy buena persona y siempre sentía pena por todo el mundo. Le dejó quedarse en su casa porque no tenía dónde ir", relató su madre en el programa Vamos a ver de Telecinco.

Los vecinos describen a Noelia como una mujer trabajadora, cariñosa y muy querida. "Era majísima, buenísima con los animales, tenía un corazón enorme", aseguraron varias personas que frecuentaban su peluquería canina. La madre de la víctima descartó rotundamente que existiera una relación sentimental entre su hija y el inquilino.

"Nunca dijo nada negativo de él, se llevaban bien, ella tenía otra pareja desde hacía un tiempo", explicaba. La detención de Isaías se produjo en la mañana del martes 19 de agosto en un bar del mismo barrio donde residía. Allí, según testigos, el hombre parecía consciente de lo que iba a ocurrir.

"Hoy duermo en el calabozo", confesó a un conocido, dejando entrever lo sucedido la noche anterior. Una camarera que lo atendió señaló que se le notaba en actitud de espera: "Parecía que estaba aguardando a que lo detuvieran". El sospechoso, que trabajaba en una sidrería local y había sido militar en Cáceres, se acogió a su derecho a no declarar tras su arresto.

No se ha encontrado el arma del crimen

La Policía Nacional realizó un registro en la vivienda de la víctima, aunque no encontró el arma del crimen. El cadáver de Noelia fue trasladado al Instituto de Medicina Legal de Oviedo, donde se le practicará la autopsia. Por el momento, las autoridades mantienen abiertas todas las hipótesis.

Aun así, descartan que se trate de un caso de violencia de género, ya que no existía una relación afectiva ni antecedentes de conflictos. La familia de la víctima apunta a que el presunto homicida ya había mostrado en su trabajo actitudes violentas en días previos. Sea como sea, ahora Avilés llora la pérdida de una mujer muy querida, recordada por su bondad y su dedicación a los animales.

"Era muy buena persona", repiten sus allegados. Todos ellos se muestran consternados ante un crimen que ha dejado a toda la comunidad en shock. Un crimen que nadie se esperaba y que se ha llevado por delante la vida de una persona muy querida.