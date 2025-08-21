Commoció a Espanya: Una nena d’1 any mor en un terrible accident
A l'interior del cotxe viatjaven cinc membres d'una mateixa família, entre els quals dues persones adultes i tres nens petits
Una tragèdia ha sacsejat aquest dimecres al matí l'autopista AP-1 al seu pas per Soraluze, a Gipuzkoa. Una nena de tot just un any ha mort en un greu accident de trànsit ocorregut dins del túnel d'Eitza. En el mateix vehicle viatjaven els seus pares i els seus dos germans.
El succés ha tingut lloc al voltant de les 6:15 hores. El cotxe en què viatjava la família, amb matrícula francesa, ha sortit de la calçada per motius que encara es desconeixen. El vehicle circulava per l'interior del túnel quan ha perdut el control i ha acabat impactant.
L'Àrea Territorial de Trànsit de l'Ertzaintza a Gipuzkoa ja ha posat en marxa una investigació per esclarir les causes exactes de l'accident. Les autoritats busquen determinar què va passar dins del túnel perquè el vehicle sortís de la via.
La víctima mortal tenia tot just un any
El turisme transportava cinc persones: dos adults i tres menors. Tots formen part d'una mateixa família. L'impacte ha deixat ferits els cinc ocupants, encara que la menor no ha pogut superar les greus lesions sofertes.
Un metge desplaçat fins al lloc de l'accident ha certificat la seva mort en el mateix punt del sinistre. Després de rebre l'avís de l'accident, els serveis d'emergència s'han activat de manera immediata.
Hi han acudit diverses dotacions de bombers, ambulàncies i patrulles de l'Ertzaintza. Els quatre ferits han estat atesos pels sanitaris i traslladats posteriorment a l'Hospital Donostia, a Sant Sebastià.
A causa de l'accident, la circulació a l'AP-1 en sentit Eibar ha hagut de ser tallada durant diverses hores. El trànsit s'ha desviat per la sortida de Bergara sud cap a la carretera comarcal GI-627, on s'han registrat retencions.
Els seus germans, també menors, han resultat ferits
Les autoritats han confirmat que el vehicle implicat en l'accident portava matrícula francesa. Això fa pensar que la família podria estar de pas per la zona, possiblement fent un desplaçament llarg o de vacances.
L'accident ha generat una gran commoció. La pèrdua d'una nena tan petita deixa una imatge desoladora i torna a posar el focus en els riscos de la carretera. Tot i que encara es desconeixen els factors que van originar l'accident, la investigació intentarà esclarir les causes.
Les autoritats insisteixen, una vegada més, en la necessitat de mantenir la màxima precaució al volant. Cada desplaçament comporta un risc, i la seguretat ha de ser sempre una prioritat. La tragèdia d'aquest dimecres deixa una imatge dolorosa difícil d'oblidar.
