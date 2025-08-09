Qui era Mari Carmen, la dona que va morir atropellada a Madrid per un home borratxo
La víctima, de 59 anys i natural d'Arévalo, va perdre la vida en ser atropellada mentre treia una comanda del maleter
Mari Carmen Muñoz, de 59 anys i originària d'Arévalo (Àvila), va morir el passat dimecres, 6 d'agost, a Madrid. Eren gairebé les dotze del migdia quan va ser atropellada per un tot terreny al carrer Doctor Esquerdo, al districte del Retiro. La dona estava traient una comanda del maleter quan el vehicle la va colpejar per l'esquena.
L'impacte va ser brutal i li va provocar diversos traumatismes que van derivar en una aturada cardiorespiratòria. Els sanitaris de Samur Protecció Civil van intentar reanimar-la durant diversos minuts, però no van aconseguir salvar-li la vida. Unes hores més tard, es va saber que el conductor del Suzuki Jimny gris havia donat positiu en les proves d'alcohol i drogues.
Una tragèdia que va emmudir tota la Comunitat de Madrid
El responsable de l'atropellament va ser detingut a l'acte i traslladat a la Comissaria de Policia Judicial de Trànsit. Després de prestar declaració, va passar a disposició judicial. La Policia no ha facilitat la seva edat ni el seu nom, però va confirmar que conduïa sota els efectes de totes dues substàncies.
Al carril bus on va tenir lloc la tragèdia no es van trobar marques de frenada. Només queda, com a senyal del succés, una fletxa verda pintada per la Policia Municipal per marcar el punt exacte de l'impacte, segons El País.
El carrer Doctor Esquerdo és ampli i recte, amb quatre carrils per sentit i un de reservat a autobusos. Tot i que el límit de velocitat és de 50 km/h, veïns i usuaris denuncien que els cotxes solen anar molt més ràpid, segons el citat mitjà.
Mari Carmen estava treballant quan va ser envestida
Mari Carmen vivia a Madrid, estava casada i tenia un fill. Aquell dia va anar personalment a lliurar la comanda, tot i que normalment ho feia el seu germà. Una cambrera del restaurant, encara afectada, va assenyalar a El País que la dona no era l'habitual en els lliuraments. “És una llàstima. Si algú és irresponsable amb la seva vida és el seu problema, però haurà de pagar pel que li va fer a aquesta dona”, va lamentar.
La seva família fa més de dos segles que es dedica a la producció i venda de llegums. L'empresa, Moraña Natural, es va fundar el 1810 i ha passat de generació en generació. Cultiven unes 800 hectàrees de mongeta, cigró i llenties, amb clients fidels des de fa dècades.
El negoci es va traslladar a Arévalo després de la postguerra, buscant proximitat amb les zones de producció. Avui, la seu és a Donvidas, un poble de tot just 30 habitants. La família és molt estimada a la comarca.
“Mari Carmen era una persona molt simpàtica, sempre et saludava quan et veia”, va explicar una veïna del poble al citat mitjà de comunicació. No hi ha dubte que la seva mort deixa un buit completament irremeiable.
Més notícies: