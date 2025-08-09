Quién era Mari Carmen, la mujer que murió atropellada en Madrid por un hombre borracho

Mari Carmen Muñoz, de 59 años y originaria de Arévalo (Ávila), murió el pasado miércoles, 6 de agosto, en Madrid. Eran casi las doce del mediodía cuando fue atropellada por un todoterreno en la calle Doctor Esquerdo, en el distrito de Retiro. La mujer estaba sacando un pedido del maletero cuando el vehículo la golpeó por la espalda.

El impacto fue brutal y le provocó varios traumatismos que derivaron en una parada cardiorrespiratoria. Los sanitarios de Samur Protección Civil intentaron reanimarla durante varios minutos, pero no lograron salvarle la vida. Unas horas más tarde, se supo que el conductor del Suzuki Jimny gris había dado positivo en las pruebas de alcohol y drogas.

Una tragedia que enmudeció a toda la Comunidad de Madrid

El responsable del atropello fue detenido en el acto y trasladado a la Comisaría de Policía Judicial de Tráfico. Tras prestar declaración, pasó a disposición judicial. La Policía no ha facilitado su edad ni su nombre, pero sí confirmó que conducía bajo los efectos de ambas sustancias.

En el carril bus donde ocurrió la tragedia no se hallaron marcas de frenada. Solo queda, como señal del suceso, una flecha verde fluorescente pintada por la Policía Municipal para marcar el punto exacto del impacto, según El País.

La calle Doctor Esquerdo es amplia y recta, con cuatro carriles por sentido y uno reservado a autobuses. Aunque el límite de velocidad es de 50 km/h, vecinos y usuarios denuncian que los coches suelen ir mucho más rápido, según el citado medio.

Mari Carmen estaba trabajando cuando fue arrollada

Mari Carmen vivía en Madrid, estaba casada y tenía un hijo. Ese día acudió personalmente a entregar el pedido, aunque normalmente lo hacía su hermano. Una camarera del restaurante, todavía afectada, señaló a El País que la mujer no era la habitual en las entregas. “Es una pena. Si alguien es irresponsable con su vida es su problema, pero tendrá que pagar por lo que le hizo a esta mujer”, lamentó.

Su familia lleva más de dos siglos dedicada a la producción y venta de legumbres. La empresa, Moraña Natural, se fundó en 1810 y ha pasado de generación en generación. Cultivan unas 800 hectáreas de alubia, garbanzo y lenteja, con clientes fieles desde hace décadas.

El negocio se trasladó a Arévalo tras la posguerra, buscando cercanía con las zonas de producción. Hoy, la sede está en Donvidas, un pueblo de apenas 30 habitantes. La familia es muy querida en la comarca.

“Mari Carmen era una persona muy simpática, siempre te saludaba al verte”, contó una vecina del pueblo al citado medio de comunicación. No cabe duda de que su muerte deja un vacío completamente irremplazable.