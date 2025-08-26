Iván, el joven deportista de 17 años que ha muerto trágicamente: 'Un dolor inmenso'

La localidad malagueña de Colmenar Viejo vive días de dolor tras la trágica pérdida de uno de sus vecinos más queridos: Iván Meléndez Luque. Se trata de un ciclista de apenas 17 años que falleció el pasado sábado mientras participaba en la IX Vuelta Ciclista Ribera del Duero. El deportista, miembro del equipo Cabberty U19 Team de Tenerife, se vio implicado en una caída masiva durante la segunda etapa de la competición.

El fatal accidente, según El Español, tuvo lugar en el cruce de la N-234 con acceso a El Amogable, en pleno monte Pinar Grande (Sòria). Fue justo allí donde una aparatosa caída grupal terminó costándole la vida. A pesar de la rápida intervención de los servicios sanitarios, nada pudo hacerse para salvar a Iván Meléndez.

Una comunidad consternada

La noticia provocó una oleada de consternación tanto en Colmenar como en el mundo ciclista nacional. El Ayuntamiento de Colmenar decretó varios días de luto oficial como muestra de respeto. También en memoria de un joven descrito por familiares, amigos y vecinos como "querido, generoso y apasionado por el ciclismo".

En un emotivo comunicado, el consistorio expresó el sentimiento general de la población. "Te echaremos de menos y te estaremos siempre agradecidos por todo lo que nos diste y nos enseñaste", escribieron. Asimismo, subrayaron que su ausencia deja "un vacío imposible de llenar, pero su recuerdo permanecerá siempre entre nosotros".

Desde el equipo Cabberty U19 Team y el Área de Deportes del Cabildo Insular de Tenerife también se sumaron a las condolencias. Todo ello transmitiendo "nuestro más sincero pésame y todo el apoyo a la familia del joven ciclista malagueño en estos duros momentos". La organización de la Vuelta Ribera del Duero decidió cancelar todas las actividades del sábado en señal de duelo y compartió un mensaje de apoyo.

El domingo, la plaza de la Hispanidad de Aranda de Duero se convirtió en escenario de un sentido homenaje en memoria de Iván Meléndez. Ciclistas, técnicos, aficionados y vecinos se unieron en un acto silencioso para rendir tributo a un deportista cuya prometedora carrera quedó truncada de forma repentina. El impacto de su fallecimiento trascendió las fronteras de su localidad natal y del propio pelotón.

Las redes sociales se inundan de mensajes de apoyo

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, expresó su pesar a través de su perfil en la red social X. Allí, escribió: "Todo mi cariño y apoyo a su familia, amigos, compañeros y al ciclismo español". Iván Meléndez Luque era considerado una de las jóvenes promesas del ciclismo andaluz y nacional.

Con un futuro que se vislumbraba brillante, su dedicación y esfuerzo lo habían llevado a formar parte de una escuadra de proyección. La trágica circunstancia de su muerte ha conmocionado al deporte español, recordando la fragilidad de la vida. Estos días, Colmenar y todo el entorno ciclista guardan silencio y memoria por un joven que murió practicando aquello que amaba.