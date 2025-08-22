Molt greu: un aparatós accident a Catalunya deixa 4 ferits, entre els quals un menor
El matí d'aquest divendres ha començat amb un incident greu en una de les vies amb més circulació de l'Empordà
Aquest divendres al matí s'ha registrat un greu accident de trànsit en una de les carreteres més transitades de l'Empordà. El sinistre ha obligat a tallar durant hores la circulació en ambdós sentits de l'N-II a l'altura de Pont de Molins, a la província de Girona.
En aquest context, s'han generat fortes retencions i un ampli desplegament dels equips d'emergències. El xoc ha tingut lloc cap a les 8:45 h, al punt quilomètric 674 d'aquesta via nacional.
Segons ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT), en l'accident s'hi han vist implicats dos vehicles: un turisme i una furgoneta tipus monovolum. L'impacte ha estat tan fort que un dels ocupants ha quedat atrapat a l'interior del seu cotxe.
Quatre persones han resultat ferides, entre elles un menor
Els Bombers de la Generalitat han mobilitzat diverses dotacions per dur a terme les tasques d'excarceració. Han aconseguit alliberar el ferit, que ha estat atès de seguida pels sanitaris.
El Sistema d'Emergències Mèdiques ha activat un dispositiu important, amb cinc ambulàncies i un helicòpter medicalitzat. El balanç provisional de l'accident deixa quatre persones ferides. Un home ha estat evacuat en estat greu a l'Hospital Josep Trueta de Girona.
D'altra banda, dues dones i un menor han resultat ferits lleus i també han estat traslladats al mateix centre sanitari en ambulància. A causa de l'accident, l'N-II ha quedat totalment tallada en ambdós sentits durant diverses hores.
El trànsit s'ha desviat per rutes alternatives, però les retencions han arribat a diversos quilòmetres. Les primeres imatges difoses per Protecció Civil i Trànsit mostraven l'helicòpter aterrant a prop del lloc per assistir en l'emergència.
La circulació no s'ha pogut restablir fins passades les onze del matí, tot i que les cues han persistit a causa del volum de vehicles retinguts a la zona. Aquest accident torna a posar el focus sobre l'N-II a Girona, una carretera amb un llarg historial de sinistres.
Tot i que en alguns trams s'han fet millores, la preocupació entre veïns i conductors habituals segueix creixent. Reclamen mesures urgents per a una carretera amb molt trànsit, presència constant de camions i una sinistralitat preocupant.
