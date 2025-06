Commoció a Espanya per la sobtada mort de la Cristina, una esportista de 36 anys

El món de l'esport està de dol. Cristina Saturnino, una de les corredores de llarga distància més admirades a Espanya, ha mort aquest dimecres, el mateix dia que feia 36 anys. La tràgica pèrdua arriba només uns dies després de la seva darrera participació en la marató de muntanya Zegama-Aizkorri 2025.

Aquest darrer repte el va completar amb la impressionant marca de poc més de sis hores. La seva partida, de manera tan inesperada, ha deixat la comunitat runner en un profund estat de commoció. De moment, no ha transcendit la causa de la seva mort.

Cristina Saturnino deixa un gran llegat esportiu i acadèmic

Coneguda pels seus reptes extrems i el seu enfocament científic, Cristina Saturnino no només destacava a les curses, sinó també com a experta en nutrició esportiva. Era una figura influent a les xarxes socials, on compartia el seu coneixement i els seus consells per millorar el rendiment físic i desmentir mites sobre la nutrició. La seva habilitat per combinar la seva passió per l'esport amb la seva formació acadèmica la feia única i la convertia en un referent per a corredors de totes les edats.

Cristina Saturnino va ser molt més que una atleta d'elit. Amb una brillant trajectòria acadèmica, s'havia doctorat en Ciències de l'Alimentació, i el seu coneixement sobre nutrició esportiva la convertia en una font fiable d'informació per a centenars de persones. Al llarg de la seva carrera, es va dedicar a ensenyar i compartir els seus coneixements a través de les seves xarxes socials, ajudant altres a millorar el seu rendiment físic.

En l'àmbit esportiu, l'esportista va deixar empremta amb victòries com les del Gran Trail de Peñalara, una de les competicions més emblemàtiques del trail running a Espanya. A més, el seu èxit no es limitava al territori nacional. La jove també es va consolidar com una competidora habitual en certàmens internacionals, guanyant-se el respecte i l'admiració de corredors d'arreu del món.

Una pèrdua que ha provocat un profund dolor

La notícia de la seva mort ha sigut confirmada per la marca esportiva Hoka, que patrocinava la jove. En un missatge ple d'emoció i dolor, la marca la va recordar com “una dona única que va viure el seu somni i va arribar a llocs que mai havia imaginat”.

A la comunitat esportiva, les mostres d'afecte i admiració per Cristina han estat immediates. El seu llegat no només estarà present a les seves victòries, també en la seva gran capacitat per inspirar aquells que la van conèixer, tant dins de l'esport com fora d'ell.

No hi ha dubte que Cristina Saturnino deixa un buit a l'esport i en tots aquells que l'admiraven. No obstant això, el seu impacte perdurarà a través de la seva feina i la seva dedicació. El seu exemple de superació i compromís continuarà sent una font d'inspiració per a les futures generacions.