Importants novetats sobre la Gran Apagada a Espanya: acaben de confirmar-ho

Han passat més de dues setmanes des de la històrica Gran Apagada que va deixar Espanya i Portugal sense subministrament elèctric durant hores. Encara hi ha moltes preguntes sobre la taula i molt poques respostes. Les autoritats han estat incapaces de trobar les causes de l'incident, encara que el Govern sí que ha ofert alguns detalls aquest dimecres.

En concret, la ministra de Transició Ecològica, Sara Aagesen, ha parlat sobre l'origen de la fallada elèctrica. Pel que sembla, les investigacions apunten a pèrdues de generació en tres punts molt concrets de la península. Es tracta de Granada, Badajoz i Sevilla, que podrien ser els punts de partida del tall elèctric.

Les autoritats, incapaces de trobar el motiu del tall de llum

Malgrat tot, les autoritats no han aconseguit encara trobar les causes de l'apagada. El que sí que ha fet la ministra Aagesen ha estat descartar algunes de les hipòtesis que van ser llançades en un primer moment. Per exemple, ha insistit que "no hi ha indicis" que es tractés d'un ciberatac.

Al mateix temps, també ha descartat suposats problemes relacionats amb la cobertura, la reserva d'energia o la mida de les xarxes. En aquests moments, ha dit, els experts centren la seva atenció en unes oscil·lacions a tot Europa detectades mitja hora abans de l'apagada. Aquestes podrien estar relacionades amb el succés que va afectar tota la península, encara que no està del tot clar.

Red Elèctrica va alertar el 2023 d'una possible desconnexió a gran escala

En les últimes hores hem sabut també que el risc d'apagada ja era tema de discussió des de fa anys. En concret, segons El País, Red Elèctrica i la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) van llançar una advertència ja el 2023.

Aleshores van avisar del risc important d'una possible desconnexió a gran escala. En una resolució publicada al BOE, assenyalaven que els nivells de tensió eren superiors als permesos i que podia provocar un col·lapse a la xarxa. És més, aquell mateix any Red Elèctrica va reconèixer que no comptava amb els mecanismes adequats per evitar una hipotètica desconnexió provocada per una sobretensió.