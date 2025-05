Tragèdia a Madrid: Mor Ian, el nen de 6 anys que estava jugant al carrer

El passat diumenge, mentre moltes famílies a Espanya celebraven el Dia de la Mare, una tragèdia colpejava amb força una família al barri madrileny d'Usera. La jornada, que començava amb alegria, va acabar de la manera més cruel. I és que Ian, un nen de sis anys, va ser atropellat al carrer Fornillos, a prop del parc Olof Palme.

Ian, que gaudia del dia amb la seva família, va sortir corrent cap a la casa de la seva tieta a buscar una pilota. En el seu retorn, mentre travessava el carrer, es va produir el fatídic accident que posaria fi a la seva vida. La conductora del vehicle, un Seat León blanc, no va veure el nen a temps i el va atropellar. Segons un testimoni citat per El Español, l'impacte va ser tan fort que Ian va sortir disparat diversos metres, colpejant-se el cap contra l'asfalt.

Així va ser el fatídic accident que va posar fi a la vida de Ian

Una testimoni, que es trobava amb els seus fills petits al lloc, va narrar amb angoixa com l'escena es desenvolupava davant dels seus ulls. “La dona que conduïa el cotxe va baixar ràpidament, i jo vaig marcar el número d'emergències mentre demanava ajuda”, va explicar al citat mitjà. “Quan van arribar, el nen ja estava inconscient, i el van traslladar a l'hospital amb extrema cautela, a causa de la gravetat de la seva lesió”, va afegir la testimoni.

Els serveis d'emergències, que van arribar en qüestió de minuts, van traslladar Ian a l'hospital Niño Jesús de Madrid amb un greu traumatisme cranioencefàlic. Malgrat els esforços mèdics, l'estat del nen era crític, i la matinada del passat dilluns, 12 maig, la seva vida es va apagar.

La investigació segueix el seu curs

La Policia Municipal de Madrid ha obert una investigació per determinar la velocitat a la qual circulava la conductora del vehicle en el moment de l'atropellament a Ian. Els testimonis i les proves recollides durant les primeres hores després de l'incident s'estan analitzant amb deteniment. La conductora del Seat León va ser atesa per una psicòloga del Samur, a causa de la crisi d'ansietat que va patir després de l'impacte.

D'altra banda, el barri de Zofio, on va tenir lloc l'accident, ha quedat commocionat per la pèrdua de Ian. Els veïns, molts dels quals tenen fills petits que juguen al parc Olof Palme, exigeixen més mesures de seguretat a la zona.

“Es tracta d'una zona en la qual hi ha molts nens que venen a jugar al parc, per això, necessitem que es reforci la seguretat”, van declarar alguns residents a El Español. “El límit de velocitat és de 30 km/h en alguns trams i de 20 km/h en altres[...], però els cotxes passen a més de 50 km/h”, alerten.

Per ara, la família de Ian plora la seva partida i la comunitat d'Usera continua amb la incertesa sobre com millorar la seguretat als carrers del barri. La tragèdia ha deixat una empremta inesborrable, i la reflexió sobre la velocitat en zones sensibles, com les properes a parcs i escoles, és sobre la taula de les autoritats locals.