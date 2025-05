Un incendi en una empresa química provoca una colossal columna de fum a Sevilla

Una intensa columna de fum ha sorprès aquest dimecres els veïns de Sevilla i la seva àrea metropolitana. Tot això després que es declarés un incendi en una nau industrial del polígon La Red, al municipi d'Alcalá de Guadaíra. La deflagració està afectant una empresa dedicada a productes químics i ha generat una gran alarma entre la població.

Segons el Diario de Sevilla, a conseqüència de l'incendi, una colossal columna de fum negre ha arribat a ser visible des de molts punts. El servei d'emergències 112 Andalusia ha assenyalat que la primera trucada d'alerta es va rebre al voltant de les 13:23 hores.

Un incendi en una empresa química provoca una columna de fum negre

Diverses persones han avisat d'una explosió en una de les naus del complex. El foc s'ha originat després d'una deflagració al carrer Red Once del polígon industrial, generant un gran núvol de fum negre.

Afortunadament, no s'han registrat ferits ni persones atrapades, ja que tot el personal de la nau va ser evacuat a temps. També s'ha procedit a desallotjar els treballadors d'altres empreses situades al voltant, com a mesura preventiva.

El foc afecta l'empresa Plainsur S.A., una firma sevillana amb dècades de trajectòria en el sector químic. Fundada el 1975, el citat mitjà assenyala que la companyia va començar com a transformadora de plàstics.

Amb el temps, es va especialitzar en la distribució de productes químics industrials i domèstics, com el clor per a piscines, resines i massilles. Les seves instal·lacions abasten uns 11.000 metres quadrats, amb àmplies zones d'emmagatzematge tant de productes líquids com sòlids.

Gran mobilització dels serveis d'emergència

Al lloc han acudit dotacions de diversos parcs de bombers de la província. Entre ells, efectius del Consorci de Bombers de la Diputació i del cos de Sevilla capital. La Policia Local també col·labora en el dispositiu, ajudant a acordonar la zona i facilitar l'accés dels equips d'emergència.

Els serveis d'emergència d'Andalusia han emès una sèrie de recomanacions per a la població propera. En elles, s'insta a tancar portes i finestres per evitar l'entrada del fum en habitatges i centres de treball. També s'ha sol·licitat a la ciutadania que no s'apropi a la zona, amb la finalitat de no entorpir les tasques de control i extinció.

Recordem que, fa uns dies, un altre incendi similar es va declarar en una fàbrica de productes químics de Vilanova i la Geltrú, al Garraf. El succés va provocar una columna de fum tòxic, que va obligar a confinar al voltant de 150.000 persones, de fins a 5 municipis. Després de més de 12 hores d'intens treball dels bombers, el confinament es va aixecar per complet.