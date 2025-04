Gir de 180° sobre la Gran Apagada a Espanya: Pedro Sánchez s'acaba de pronunciar

El monumental apagat que va deixar aquest dilluns tota la península Ibèrica sense subministrament elèctric segueix sense tenir una causa clara. Al mateix temps, la falta d'informació està generant incertesa i alimentant tota mena d'hipòtesis. En les últimes hores, des de Red Eléctrica han descartat de forma categòrica que es tractés d'un ciberatac, però res està clar.

De fet, el president del Govern, Pedro Sánchez no es conforma amb aquesta versió i ha decidit aprofundir en el que ha passat. Durant una compareixença pública, el mandatari ha assenyalat que acull amb cautela l'explicació oferta per Red Eléctrica. Ara bé, ha assenyalat que vol arribar "fins al fons de l'assumpte" amb una investigació independent.

Pedro Sánchez no descarta cap hipòtesi sobre la Gran Apagada

Pedro Sánchez no descarta per ara cap escenari, ni tan sols el d'un sabotatge cibernètic. En aquest sentit, ha advertit que "s'exigiran responsabilitats" a totes les companyies implicades en la gestió de la xarxa elèctrica.

Des de l'interior de la Moncloa s'apunta a la complexitat del sistema elèctric espanyol, amb múltiples actors implicats. En aquest sentit, hi ha dubtes tot i que el Centre Nacional d'Intel·ligència (CNI) ha descartat de moment una intrusió externa. El Govern no descarta que alguna empresa del sector hagi estat blanc d'un ciberatac localitzat.

En paral·lel, l'Audiència Nacional ha fet un pas més enllà. El jutge José Luis Calama ha obert diligències preliminars per esclarir si el tall de subministrament pot encaixar en un possible cas de ciberterrorisme. Per a això, ha sol·licitat a Red Eléctrica i al Centre Criptològic Nacional informes detallats que aclareixin les causes de la fallada.

La Policia Nacional també haurà de lliurar un informe en el termini de deu dies. Segons el magistrat, l'origen de la fallada continua sent desconegut, i encara que no es pot confirmar cap causa encara. El "ciberterrorisme és una de les opcions en estudi", reconeixen.

Red Eléctrica ofereix les seves pròpies explicacions

Des de Red Eléctrica expliquen que el sistema estava funcionant amb total normalitat fins poc després del migdia. Llavors es va produir una pèrdua de generació al sud-oest del país, probablement relacionada amb una instal·lació solar.

A això li va seguir un segon esdeveniment de característiques similars que, en menys de quatre segons, va provocar una inestabilitat crítica. Aquesta va aïllar Espanya del sistema elèctric europeu, generant el temut "zero energètic". Encara que el subministrament s'ha restablert durant la nit, la investigació està lluny de tancar-se.