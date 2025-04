Gran Apagada a Espanya: primeres hipòtesis sobre l'origen de la interrupció elèctrica

Espanya ha patit aquest dilluns, 28 d'abril, l'apagada elèctrica més gran de la seva història recent. La interrupció del subministrament elèctric ha estat generalitzada, i ha afectat gairebé totes les comunitats autònomes. De fet, la fallada s'ha transmès també a la veïna Portugal, on també han patit aquest tall de llum des d'aproximadament les 12:30 hores.

En aquest sentit, a l'espera del total restabliment del subministrament elèctric, comencen ja a sorgir algunes hipòtesis sobre el que ha pogut fallar. En un primer moment s'ha parlat d'un possible atac cibernètic, encara que aquesta possibilitat no ha estat confirmada per les autoritats.

Segons Red Eléctrica, l'incident és "absolutament excepcional i extraordinari", i es desconeix l'origen exacte. En una intervenció d'urgència, l'operador ha apuntat que es necessitaran entre sis i deu hores per a la recuperació de la normalitat. De moment, la informació més cridanera ens ve des de Portugal.

Portugal apunta a Espanya com a possible origen de la fallada elèctrica

En concret, l'operador portuguès Redes Energéticas Nacionais (REN) ha assegurat que la fallada en el subministrament elèctric ve d'Espanya. Segons ha indicat El Mundo, l'esmentat operador apunta a un rar fenomen atmosfèric com a causa del tall de llum. Això sí, sense detallar de quin tipus de fenomen estem parlant ni en quina zona s'hauria produït.

El que sí que explica és que, han ocorregut inusuals variacions de temperatura s'han produït oscil·lacions anòmales de les línies de molt alta tensió. Tot això es coneix com a "vibració atmosfèrica induïda", un fenomen complex que necessita moltes hores de treball per a solucionar-se. És per això que, segons l'operador, la total reequilibració dels fluxos d'electricitat podria trigar bastant.

Per la seva banda, el primer ministre portuguès, Luis, Montenegro, també ha apuntat a Espanya com a origen del problema. A falta de conèixer els motius del tall, Montenegro ha assenyalat que tot apunta que la fallada s'ha produït al nostre país. Al mateix temps, ha confirmat que es treballa amb el Govern espanyol per a solucionar la situació.

Red Eléctrica confirma la progressiva recuperació del subministrament

Per la seva banda, Red Eléctrica d'Espanya ha confirmat la "recuperació del subministrament elèctric en diferents zones del país". En concret, ha apuntat que zones de Catalunya, Aragó, País Basc, Galícia, Astúries, Navarra, Castella i Lleó, Extremadura i Andalusia ja tenen llum.

No parlem, això sí, d'una recuperació generalitzada, perquè moltes localitats segueixen sense llum. L'operador espera poder recobrar "progressivament el servei en tot el territori peninsular".