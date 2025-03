Tràgic final per a Andrea, la jove de 34 anys desapareguda misteriosament a Burgos

Commoció a Burgos després de diversos dies buscant Andrea Bejarano. Aquesta dona de 34 anys va desaparèixer el passat diumenge, 16 de març, i des de llavors res se sabia sobre ella. La família, a més de denunciar el cas davant la policia, va demanar la màxima col·laboració a les xarxes socials per trobar-la.

Finalment, aquest dimecres s'han confirmat els pitjors presagis. La Policia Nacional ha detingut a primera hora del matí la parella d'Andrea, com a presumpte autor d'un delicte d'homicidi. La detenció s'ha produït després que confessés el crim i assenyalés el lloc on es trobava el cos sense vida de la víctima.

Segons informa el mitjà local Burgosconecta, el cadàver d'Andrea Bejarano va ser trobat de matinada en un paratge de La Bureba. Tot això després de la confessió del detingut. Des que va desaparèixer, la Policia Nacional havia centrat les sospites en la seva parella, qui finalment va admetre la seva responsabilitat en els fets.

La denúncia per desaparició va ser presentada per la família de la víctima, la qual cosa va activar de manera immediata el protocol de cerca. L'associació SOS Desapareguts també es va fer ressò del cas, sol·licitant col·laboració ciutadana a través de xarxes socials per localitzar Andrea Bejarano.

La policia segueix amb la investigació per saber què va passar amb Andrea Bejarano

Les autoritats continuen amb la investigació per esclarir tots els detalls del crim. No obstant això, en aquests moments s'espera que el detingut passi a disposició judicial en les pròximes hores. La notícia ha commocionat tota la comunitat de Burgos, ja que la fredor de la confessió no ha deixat indiferent a ningú.

Les xarxes socials s'han omplert aquests dies de la fotografia de la víctima. La idea era poder trobar-la amb vida i que la família tornés a respirar tranquil·la. Per a això, es van donar detalls com la seva alçada i les faccions de la seva cara.

Tal com es pot llegir en el cartell, Andrea Bejarano feia uns 1.50 metres, tenia complexió prima, cabell negre i ulls marrons. Una descripció que, desgraciadament, no ha servit de res. I és que la parella de la jove havia posat fi a la seva vida.

Les autoritats confirmen que el detingut no tenia antecedents

El cos d'Andrea Bejarano ha estat trobat en un paratge a uns 40 quilòmetres de Burgos capital. Fins allà es va desplaçar el detingut per desfer-se del cos de la que era la seva companya sentimental. Malgrat el tràgic succés, l'acusat no tenia antecedents per violència de gènere.

La parella tenia un fill en comú i ella treballava al Laboratori de Microbiologia de l'Hospital Universitari (HUBU). La dona era natural de Colòmbia, però feia anys que vivia a la ciutat que ara l'acomiada amb pena. Ara només queda esperar que la justícia actuï i que el responsable compleixi la seva condemna.