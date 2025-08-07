Tragèdia a l'A-5: mor una nena de 10 anys en un brutal accident de cotxe
Una col·lisió lateral entre dos vehicles al quilòmetre 281 de l'autovia A-5 acaba amb la mort d'una menor i tres ferits
Una tragèdia ha tingut lloc aquest dijous, 7 d'agost, a l'autovia A-5, al seu pas per la província de Càceres. Una nena de 10 anys ha mort en un greu accident de trànsit que ha tingut lloc a l'altura de la localitat de Villamesías. El succés ha passat a les 9:20 hores, al quilòmetre 281 de la via, en sentit Madrid, després d'una col·lisió entre dos vehicles.
Segons les primeres dades aportades per la Guàrdia Civil, l'impacte ha estat lateral i ha provocat que ambdós cotxes sortissin de la calçada. A més de la menor morta, altres tres persones han resultat ferides, tot i que de moment no s'ha especificat la gravetat de les seves lesions.
Un xoc lateral ha estat el causant de l'accident
Després del sinistre, es va activar un ampli dispositiu d'assistència. Al lloc hi van acudir patrulles del Subsector de Trànsit de la Guàrdia Civil de Càceres, unitats de Seguretat Ciutadana, personal sanitari i un helicòpter medicalitzat.
Aquest darrer va ser mobilitzat per evacuar amb urgència els ferits. La seva intervenció va permetre el trasllat immediat dels afectats a centres hospitalaris. La resposta ràpida dels serveis d'emergència va ser clau en l'atenció a les víctimes.
L'impacte de l'accident ha generat alteracions en la circulació i una forta commoció a la zona. La comunitat de Villamesías, propera al lloc dels fets, s'ha vist especialment afectada pel que ha passat.
Investigació oberta per esclarir les causes
Les circumstàncies que van provocar la col·lisió encara no han estat esclarides. Per això, la Guàrdia Civil ha posat en marxa una investigació específica. L'Equip d'Investigació de Sinistres Viaris del Subsector de Càceres s'encarregarà de reconstruir els fets.
Aquest equip especialitzat analitzarà tots els indicis disponibles, des de les marques a la via fins a les paraules de possibles testimonis. L'objectiu és determinar amb precisió com i per què es va produir el sinistre.
La mort d'una nena tan jove en aquest accident recorda la vulnerabilitat a les carreteres i la necessitat constant d'extremar la precaució al volant. Les autoritats han reiterat la seva crida a la prudència, mentre continua la investigació per esclarir aquest tràgic succés.
