Horrible assassinat en plena nit: maten d'un cop de destral un jove de 36 anys

Macabra troballa dels Mossos d'Esquadra en un pis de Badalona. Un home de 36 anys, de nacionalitat pakistanesa, ha mort de manera violenta en un domicili del carrer Guasch, al barri de Llefià. Segons informacions d'El Caso, tot s'hauria originat enmig d'una baralla a l'interior del pis la nit de diumenge.

La víctima presentava una ferida mortal al cap, aparentment causada per una destral. La policia catalana també va trobar al pis una segona persona amb ferides per arma blanca. Tanmateix, no es temeria per la seva vida.

Maten un home a cops de destral a Badalona

Segons apunten les primeres informacions, un desconegut hauria atacat la víctima fent servir una destral, causant-li una ferida mortal al cap. Els fets van succeir a l'interior d'un domicili del carrer Guasch de Badalona.

Després de rebre l'avís poc abans de mitjanit, els serveis d'emergències del SEM es van traslladar al lloc. No obstant això, no van poder fer res per salvar la víctima, que presentava ferides incompatibles amb la vida.

Encara que sí que van poder traslladar una segona persona que presentava ferides d'arma blanca a l'Hospital de Can Ruti de Badalona. Segons les autoritats, la situació del ferit és estable i no es tem per la seva vida.

Les primeres indagacions apunten que l'incident es va originar per una baralla a l'interior del domicili. Una testimoni hauria gravat l'agressió en vídeo, la qual cosa podria aportar detalls clau per esclarir el que va succeir.

La Divisió d'Investigació Criminal (DIC) de la Regió Policial Metropolitana Nord s'ha fet càrrec del cas. Actualment es troba sota secret de sumari.

És el quart assassinat en 4 dies a Catalunya

Aquest tràgic succés se suma a una sèrie d'homicidis recents a Catalunya. De fet, es tracta del quart assassinat en només 4 dies a Catalunya. En els últims dies, s'han registrat altres tres assassinats a Barcelona, Santa Perpètua i Vilanova del Camí, tots ells relacionats amb armes blanques.

S'investiga si la mort està vinculada als conflictes sorgits al voltant del control de la venda de droga. Un problema que ha generat nombrosos enfrontaments a la zona. Fins al moment, no s'han efectuat detencions relacionades directament amb el crim.